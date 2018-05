Reihte sich gegen Pennigbüttel auch bei denen ein, die für den MTV Riede die Chancen vergaben: Constantin Borchers. (Hake)

Riede. Der SV Pennigbüttel war lange Zeit einer der Meisterschaftskandidaten in der Fußball-Bezirksliga. Die große Stärke der "Kometen": Sie sind eiskalt vor dem Tor. Da diese Stärke kurzzeitig abhandenkam, fuhr der Meisterschaftszug ab. Nun aber präsentierte sie der SVP wieder bei der Auswärtspartie gegen den MTV Riede – 0:2 (0:1) endete die Partie aus Sicht der Gastgeber.

Stephan Hotzan hatte schnell die Antwort für die Pleite am Pfingstmontag parat: "Ganz einfach, wir machen unsere Tore nicht und Pennigbüttel macht aus drei Chancen zwei Tore." Typisch Pennigbüttel halt. Dementsprechend verlief auch die Partie, Riede vergab in Halbzeit eins mehrfach seine Chancen. So auch Constantin Borchers und Luca-Philipp Johanningmeier kurz vor dem 0:1, das in Minute 26 Pennigbüttels Marvin Eberhards erzielte. Gleiches Spiel in Halbzeit zwei: Die beste Rieder Chance ermöglichte sich in Minute 55 durch Marvin Just und Johanningmeier, Just scheiterte am Keeper, Johanningmeier im Nachschuss an einem "Kometen" auf der Linie. Fünf Minuten später erhöhte Pennigbüttel, erneut war Eberhards zur Stelle. Der MTV stemmte sich weiterhin gegen die Niederlage, doch allmählich ging ihnen bei den Temperaturen die Luft aus, zudem habe sich Pennigbüttel clever in der Defensive angestellt.

"Aber mit solchen Niederlagen kann ich leben, denn wir haben alles versucht und gut gespielt, nur halt nicht die Chancen genutzt", resümierte Stephan Hotzan. Zudem hat der MTV im Kampf um Platz fünf noch alle Trümpfe in der Hand, auch weil die Rieder am Sonnabend den FSV Hesedorf/Nartum mit einem 3:2-Sieg in die Kreisliga verabschiedet hatten.