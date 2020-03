Die U16 des TV Baden hat in Oldenburg eine erfolgreiche Generalprobe für die DM in Achim hingelegt. (fr)

Für den Volleyball-Nachwuchs des TV Baden ist das Wochenende ein ziemlich ereignisreiches gewesen. Gleich drei Mannschaften des TVB traten bei ihren jeweiligen Nordwestdeutschen Meisterschaften an. Am erfolgreichsten war die U16, die sich in Oldenburg die Meisterschaft sicherte. Das Team um Trainer Peter-Michael Sagajewski legte somit eine gelungene Generalprobe für die Deutsche Meisterschaft hin, die der TV Baden am 4. und 5. April ausrichtet.

Die Badener waren als Titelverteidiger an die Hunte gefahren und waren somit für die anderen acht Teilnehmer die Gejagten. Mit dieser Situation ist die Sagajewski-Mannschaft allerdings sehr gut umgegangen. In der Vorrunde wurden der FC Schüttorf 09 und GfL Hannover jeweils mit 2:0 besiegt. In der Zwischenrunde musste der TVB jedoch eine Niederlage hinnehmen: Der Oldenburger TB gewann gegen Baden mit 2:1. „Im ersten Satz sind wir nicht in Tritt gekommen“, sagte Sagajewski. „Nach einer kurzen Ansage haben die Jungs aber den Spieß umgedreht. Auch im Tiebreak lagen wir schon mit 6:3 vorne, die Jungs haben den Satz dann leider nicht durchgespielt“, sagte der Trainer.

Baden überzeugt auch mental

Das verlorene Match war aber auch so etwas wie ein Wendepunkt. Denn anschließend marschierte der Titelverteidiger förmlich durch das Turnier: Zunächst wurde der zweite Zwischenrundengegner, der USC Braunschweig, mit 2:0 besiegt. Danach standen die Schwarz-Weißen im Halbfinale den Tecklenburger Land Volleys gegenüber. Baden gab sich erneut keine Blöße, gewann 2:0 und zog ins Finale ein. Sagajewski: „Das haben die Jungs einfach super gemacht. Vor allem mental waren sie stark.“ Das sei dann auch im Finale vor 200 Zuschauern der Fall gewesen. Erneut traf der TVB auf den Oldenburger TB. Und diesmal hatten die Huntestädter das Nachsehen: Mit 2:0 setzte sich Baden durch. „Meine Mannschaft hat während des Turniers eine gute Entwicklung genommen“, sagte Sagajewski. Nun werde man sich intensiv auf die DM in Achim vorbereiten.

Diese Titelkämpfe haben die weibliche U20 und die männliche U20 des TV Baden verpasst. Die weibliche U20 trat in Winsen an. Am Ende sprang für das Team unter zwölf Teilnehmern der neunte Platz heraus. Beim TVB war man mit dem Abschneiden durchaus zufrieden. „Die Mädels haben am zweiten Turniertag noch zwei Spiele in der Platzierungsrunde gewonnen und lagen damit im Soll“, lobte Sagajewski das Team. Die männliche U20 trug ihre Spiele in Braunschweig aus. Die Badener schlugen sich wacker und wurden am Ende unter insgesamt neun Teilnehmern Sechster.