Kampf und Wille können zwei entscheidende Attribute im Fußball sein. Das bewies nun auch die U18 der JSG Baden/Etelsen in der Landesliga gegen den MTV Eintracht Celle – 3:1 (0:0).

„Es hätte auch gut 3:3 ausgehen können, denn Celle hatte zwei, drei richtig starke Fußballer“, betonte JSG-Coach Bastian Reiners. Seine Truppe antwortete mit Willen und Kampf und in Halbzeit zwei auch noch mit Effektivität. Musa Rattinger brachte die JSG mit zwei Treffern in Front (55./68.). Celle antwortete mit wütenden Angriffen und kam nach Anschluss an eine Ecke zum Anschlusstreffer (82.). „Danach brannte es mehrmals nach Ecken“, schilderte Reiners. Doch es traf nicht der MTV, sondern die JSG. Jack Grunert staubte nach Sololauf von Joscha Friesacher zum 3:1 ab (90.). In der Nachspielzeit parierte Keeper Nicolas-Felix Heinken noch einen Foulelfmeter und krönte damit seine eh schon starke Leistung.