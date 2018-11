Sie sind mit Eifer bei der Sache: Janina, Lina und Josephine (von links) vom Rollsportverein Verden. (Björn Hake)

Verden. Traditionen werden in der Regel gerne gepflegt: Nichts anderes macht der Rollsportverein Verden, indem er wieder einmal – nun schon zum siebten Mal – die Veranstaltung „Fantasie auf Rollen“ auf die Beine stellt. Martina Haase, Pressewartin des Vereins, empfiehlt einen Besuch. Sie sagt: „So etwas gibt es im Verdener Kreis nicht: Man sieht ein eingeprobtes Stück und lokale Sportler.“ Laut Jasmin Heinrichs, Trainerin des Klubs, werden am 24. November ab 16 Uhr in der Aller-Weser-Halle in Verden 48 aktive Sportlerinnen von sechs bis 47 Jahren aus dem eigenen Verein gemeinsam als Team ihre Fähigkeiten zelebrieren.

Die meisten Aktiven sind fast gleichzeitig dem Verdener Rollsportverein beigetreten. Das ist der Verdienst von „Soy Luna“ – einer argentinischen Telenovela, die erstmals 2016 auf dem Disney Channel ausgestrahlt wurde. In dieser TV-Serie dreht sich die Handlung um die 16-jährige Luna Valente, die sich nach einem berufsbedingten Umzug ihrer Eltern von Mexiko nach Argentinien durch eine Rollschuhbahn den Kummer des Heimwehs vertreibt. In Verden fand diese Serie bei einigen Mädchen so starken Anklang, dass sie sich beim Rollsportverein anmeldeten und nun Luna nacheifern. „Diese Fernsehsendung hat unheimlich viele Mädels inspiriert, Rollschuh zu laufen“, bekräftigt Haase. Mittlerweile, sagt Heinrichs, ist die Anzahl der aktiven Sportlerinnen auf insgesamt 65 angewachsen.

Mit welcher Intensität die Mädchen dabei sind, liegt einerseits am persönlichen Können, aber auch an der Bereitschaft. Im Rollsportverein Verden wird die Aufteilung in drei Kategorien vorgenommen: „Anfänger, Fortgeschrittene und Leistungsgruppen“, sagt Haase. Bei der Zusammensetzung erfolgt die Orientierung nicht am Alter. „Der Leistungsstand ist entscheidend“, betont die 36-jährige Heinrichs. Während die Hobbygruppe einmal pro Woche trainiert, trifft sich die Leistungsgruppe wöchentlich zu drei Trainingseinheiten. Bei allem Spaß, der im Vordergrund steht, möchte sich der Verein schließlich auch auf den Wettkämpfen gut präsentieren. „Dort nehmen dann auch nur die besseren Sportlerinnen teil“, sagt Haase. Und weil der Rollsport kein Breitensport ist, finden diese Turniere meistens weit außerhalb von Verden statt. „Die Fahrten sind extrem. Wir waren zum Beispiel schon in Magdeburg oder in Hameln“, sagt Haase.

Leistungsträgerin Sandra Lilienthal

Bei der Frage, inwiefern der 62 Jahre alte Rollsportverein schon Erfolge bei diesen Turnieren verzeichnen konnte, fällt schnell der Name Sandra Lilienthal. Die 14-Jährige bezeichnet Heinrichs als „unsere Leistungsträgerin“. Lilienthal hat – anders als die meisten in dem Verein – nicht wegen Soy Luna als Siebenjährige mit dem Sport angefangen. „Ich bin durch Freunde dazugestoßen“, beschreibt die junge Verdenerin. Sie fand direkt Gefallen an dem Sport, nun ist auch die Ernsthaftigkeit bei ihr gewachsen. „Am Anfang war ich nur aus Spaß dabei. Jetzt ist es meine Leidenschaft“, sagt die Neuntklässlerin der Oberschule Verden. Für Lilienthal ist es die Vielseitigkeit, die diesen nicht allzu bekannten Sport auszeichnet. Ihr Talent ist auch unübersehbar, wurde sie doch schon zur Qualifikation für die Norddeutsche Meisterschaft eingeladen. Allerdings lehnte die 14-Jährige die Einladung ab. „Bei den neuen Sprüngen und den neuen Elementen war ich noch nicht so sicher“, begründet sie ihre Entscheidung. Zudem nimmt nicht das Talent beim Rollsport eine wichtige Stellung ein, sondern auch das Training. „Man muss den Willen haben“, sagt Lilienthal.

Und wie die 48-jährige Martina Haase berichtet, können die Trainerinnen Talissa Barbato, Clara Ammon, Sarah Schellhammer, Alea Barbato, Sabine Janthur, Nele Bergmann und Heinrichs mit der Einstellung ihrer Schützlinge nicht klagen. Die meisten der Sportlerinnen beim Verdener Rollsportverein seien mit Eifer dabei. Das gelte auch hinsichtlich der Unterstützung aus dem Elternkreis, hier ist laut Haase aber noch Luft nach oben. Sicherlich, das sagt die Pressewartin auch, hören auch einige Mädchen frühzeitig wieder auf. „Sie probieren es aus, merken dann aber: Das ist doch nichts für mich“, berichtet sie.

Doch nun steht die Vorfreude auf den 24. November im Mittelpunkt. Bei der siebten Veranstaltung von „Fantasie auf Rollen“ werden 48 Sportlerinnen am Start sein, die Lust haben und zeigen wollen, was sie seit den Sommerferien einstudiert haben. Das Stück, welches Haase als „eine Art Musical“ beschreibt, heißt „Reise ins Nimmerland“ und ist in Anlehnung an Peter Pan geschrieben.