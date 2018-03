Mit 131 Toren führt Denise Engelke drei Spieltage vor Ende der Saison die Torschützenliste der 3. Liga Nord an. (Björn Hake)

Dank einer starken Schlussoffensive haben die Handballerinnen des TV Oyten in der 3. Liga einen schlussendlich noch ungefährdeten Sieg gegen die Gäste vom TSV Travemünde eingefahren. Nach dem 27:21 (14:13)-Erfolg gegen die "Raubmöwen" von der Ostsee kann die Mannschaft von Trainer Sebastian Kohls nur noch theoretisch auf den drittletzten Platz der Tabelle zurückfallen.

Oyten hatte den knappen Vorsprung aus der Halbzeit bis zur 38. Minute auf 18:15 ausgebaut. Im Schlussdrittel war die Last dann endgültig beim Vorjahresmeister abgefallen. Fünf Minuten vor dem Spielende traf die junge Liv Süchting zum 26:20. Zwei Minuten waren noch auf der Uhr, da sorgte Denise Engelke für den Endstand. "Die Punkte sind zunächst zwei ganz wichtige", stellte Trainer Sebastian Kohls in seinem Fazit fest. Für den TV Oyten waren es die Zähler Nummer 15 und 16. Travemünde liegt als Vorletzter bei noch drei ausstehenden Spielen nun acht Punkte hinter dem TVO. Zehn Zähler und damit sechs weniger als Oytens Mannschaft hat der MTV Altlandsberg auf Rang elf bisher gesammelt.

Früher Wechsel im Tor

Die Anhänger des TV Oyten bekamen am Sonntagnachmittag über weite Strecken einen zähen Auftritt ihrer Mannschaft geboten. Mehr mit den eigenen Nerven als mit dem jungen Gegner hatten die Spielerinnen von Sebastian Kohls in Halbzeit eins zu kämpfen. Überhastete Abschlüsse und technische Fehler waren an der Tagesordnung. Nicht von ungefähr lag der TSV Travemünde nach acht Minuten mit 5:2 vorne, als Kohls seine erste Auszeit beantragte. Für die glücklose Insa Janßen beorderte der zum Saisonende scheidende Coach recht früh Romina Kahler zwischen die Pfosten.

Erstmals Unentschieden stand es im Duell "Vampires" gegen "Raubmöwen" in Minute 22. Kea Drewes zeichnete für das 9:9 verantwortlich. In die Halbzeitpause ging es schließlich mit einer knappen Führung für den TV Oyten. Sein Team habe sich im ersten Durchgang unheimlich schwergetan, befand Kohls später. "Wir halten uns nicht an das Konzept und machen dazu hinten einfachste Fehler", kritisierte der Übungsleiter seine Sieben. "Spielen wir die Angriffe zu Ende, dann fällt fast immer das Tor."

Oytens Trainer hatte seine Abwehr gegen die quirligen und schnellen Spielerinnen aus Travemünde umgestellt: Franca Jakob agierte neben Denise Engelke im Abwehrzentrum, Jana Kokot war dafür nach außen gerückt. Neben Linksaußen Jakob und Torfrau Kahler, die zwischen der 36. und 50. Minute kein einziges Feldtor zuließ, war Liv Süchting ein Garant für den schlussendlich sicheren Sieg. Die junge Nienburgerin ließ in der Abwehr auf der halbrechten Position nichts anbrennen und erzielte zudem wichtige Treffer. Die Tore zum 17:15 (36.) und 22:16 (49.) gingen auf das Konto der hoch aufgeschossenen Rückraumspielerin.

Am Ende war dann auch die Leichtigkeit zurück im Spiel des TV Oyten. Das 25:18 erzielte die fünffache Torschützin Jana Kokot per Dreher vom Kreis. Zuvor hatte Franca Jakob in Unterzahl von ihrer Linksaußenposition zum 21:15 vollendet. Beste Werferin war bei den "Vampires" Denise Engelke, für die am Ende sieben Treffer zu Buche standen. Mit 131 Toren führt Oytens Mittelfrau drei Spieltage vor Ende der Saison die Torschützenliste der Liga an. Dahinter folgt mit 120 Treffern Marlen Kadenbeck vom SV Henstedt-Ulzburg.

Als Nächstes kommt ein Spitzenteam

Für den TV Oyten geht es am 8. April mit einem weiteren Heimspiel gegen ein Spitzenteam der Liga weiter. Die HSG Jörl DE Viöl kommt in die Pestalozzihalle. Das Team aus Schleswig-Holstein darf sich als Zweiter noch Hoffnungen auf die Meisterschaft machen. Zwei Zähler beträgt der Rückstand auf den Nachbarn vom TSV Nord Harrislee, der Platz eins einnimmt.