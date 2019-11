Die Herren 60 des TV Oyten haben zum Auftakt der Winterpunktspielrunde in der Oberliga überraschend mit 0:6 verloren. „Wir hatten uns im Vorfeld mindestens einen Punktgewinn ausgerechnet, aber es lief einfach vieles gegen uns“, kommentierte Hartmut Schmidt-Klute die Pleite seiner Mannschaft beim TC Nikolausdorf-Garrel. Den ersten Dämpfer setzte es schon im ersten Einzel, in dem Frank Lesemann in drei Sätzen verlor. An Position zwei spielend kämpfte er sich nach verlorenem ersten Satz noch in den Matchtiebreak, der dann aber völlig an ihm vorbei lief. Parallel gab auch Rainer Bahrenburg sein Match ab. Oytens Nummer vier dominierte durch sein sauberes Tennis oft das Geschehen. Je länger die Ballwechsel jedoch andauerten, desto häufiger ging der Punkt an seinen Kontrahenten. Schneller vorbei war die Partie von Jens Eichhorn, der zwar keinesfalls enttäuschte, aber ohne reelle Siegchance blieb.

Nur knapp den Ehrenpunkt verpasste Hartmut Schmidt-Klute im Spitzeneinzel. Im ersten Satz vergab er Satzbälle und verlor den fälligen Tiebreak, erreichte dank einer Steigerung aber noch den dritten Satz. Dort hatte jedoch sein Gegner das bessere Ende für sich. „Ich hatte mir nach dem schwächeren Sommer viel vorgenommen. Ich habe auch wirklich ordentlich gespielt, nur hat es leider nicht gereicht. In den Doppeln war aufgrund des Rückstandes dann ein wenig die Luft raus“, erklärte Hartmut Schmidt-Klute, der die Niederlage schnell abhakte und den Blick auf das erste Heimspiel, in dem der TC Godshorn zu Gast ist, richtete.

Weitere Informationen

TC Nikolausdorf-Garrel – TC Oyten 6:0

Duwe – Schmidt-Klute 7:6, 1:6, 10:7; Meyer – Lesemann 6:4, 6:7, 10:1, Schaar – Eichhorn 6:2, 6:2; Wohde – Bahrenburg 6:3, 7:6; Duwe/Schaar – Schmidt-Klute/Lesemann 6:3, 6:0; Meyer/Wohde – Bahrenburg/Fahrenholz 6:3, 6:4 FK