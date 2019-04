Achim. Nicht weit entfernt von einer Überraschung waren die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim im Viertelfinale des Niedersachsenpokals gegen Fortuna Logabirum. Lange Zeit wurde das Spiel offen gestaltet, bis sich der hohe Favorit am Ende mit 87:76 (34:34) durchsetzte.

Die Anfangsphase gehörte dabei jedoch den Gastgebern. Gegen das junge und dynamische, aber körperlich unterlegene Team aus der zweiten Regionalliga konzentrierte sich die BG BiBA vor allem darauf, den Ball häufig unter den Korb zu bringen. Dort hatten die stark aufspielenden Jan Fikiel und Niklas Gehrmann klare Größenvorteile, die sie zu nutzen wussten. Nach dem ausgeglichenen Halbzeitstand erhöhten die Gäste das Tempo. Insbesondere von der Dreierlinie hatten die Akteure von Fortuna Logabirum so langsam ihr Visier scharf gestellt. Zudem profitierten sie von einigen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen: „Da fehlte uns die klare Linie der Unparteiischen. Für uns war es aber ein guter Lerneffekt, denn davon dürfen wir uns nicht so ablenken lassen. Ein Team wie Logabirum bleibt ruhig und nutzt so etwas sofort aus“, erklärte Sebastian Stolze.

Der BG BiBA unterliefen in der zweiten Halbzeit einige leichtfertige Ballverluste. Dennoch blieb die Mannschaft des dieses Mal verantwortlichen Henning Anhalt lange in Schlagdistanz, bis sich die Gäste am Ende entscheidend absetzten. „Für uns war es dennoch ein positiver Saisonabschluss. Wir haben eine super Leistung geboten und am Maximum gespielt. Mit etwas mehr Glück wäre sogar mehr drin gewesen“, sagte Sebastian Stolze.