Achim. Den Favoriten lange geärgert, am Ende aber Lehrgeld bezahlt – der TSV Achim hat bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bezirksliga gehörig aufhorchen lassen. Die Mannschaft von Trainer Sven Zavelberg trotzte dem FC Hambergen zu Hause ein 2:2 (2:1) ab. „Wenn man mir das vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir gegen Hambergen unentschieden spielen, hätte ich das sofort unterschrieben“, sagte Zavelberg nach der Partie.

Trotzdem war der Coach nicht ganz zufrieden. Und das lag am Spielverlauf. Die Achimer gingen früh mit 1:0 in Führung. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte ging es schnell nach vorne. Am Ende legte Aykut Kaldirici auf Patrick Ehrhardt ab, der nur noch zur Führung einschieben musste (5.). Kaldirici stellte in der 37. Minute sogar auf 2:0. Vorausgegangen sei ein „80-Meter-Sprint“ von Sven Sedlasek, wie Zavelberg es formulierte.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielte Hambergen durch Keno Liebschner den 1:2-Anschlusstreffer (44.). Frederik Nagel belohnte die Leistungssteigerung der Gäste in der zweiten Halbzeit mit dem 2:2-Ausgleich (61.). „Wir haben in der zweiten Hälfte Lehrgeld bezahlt. Hambergen hat mehr Druck gemacht, da hat uns die Erfahrung gefehlt. Trotzdem bin ich natürlich mehr als zufrieden mit dem Auftakt“, resümierte Zavelberg.