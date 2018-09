Achim/Badens Linksaußen Mark Wendel kam auf insgesamt drei Tore. Am Ende verlor er mit seinem Team gegen Elsfleth. (Ingo Wächter)

Achim. Erneut haben die Verbandsliga-Handballer der SG Achim/Baden II gut mitgehalten, aber auch im zweiten Spiel keine Punkte geholt. Nach der 23:24 (11:13)-Niederlage im Heimspiel gegen den Elsflether TB zeigte sich Karsten Krone mit dem Spiel seiner Sieben dennoch zufrieden. Torge Wichmann hatte den Aufsteiger beim 21:20 letztmals in Führung geworfen. Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel, als nach Zeitstrafen gegen Achims Tjark Meyer und Torge Wichmann sowie Tizian von Lien aufseiten des ETB nur noch neun Feldspieler auf der Platte standen. Elsfleth habe die Räume nach dem 21:21 besser genutzt, stellte der SG-Trainer fest.

Gegen den Oberliga-Absteiger aus der Wesermarsch war Krone erneut zum Improvisieren gezwungen: Mit Sören Meier und Marico Dumke fehlten gleich zwei Distanzschützen. Dafür sprang – wie von Krone angekündigt – Benjamin Janssens in die Bresche. Drei Tore standen für den Rückraumlinken nach 60 Minuten zu Buche. Der Beginn war zunächst an die Gäste gegangen: 0:3 lautete das Zwischenresultat aus SG-Sicht nach drei Minuten. Max Schirmacher und Janssens brachten die Gastgeber heran – 2:3 (6.). Mit einem knappen Rückstand wurden später auch die Seiten gewechselt.

Nach Wiederanpfiff folgte die stärkste Phase der Oberliga-Reserve. Torge Wichmann hieß nach 35 Minuten der Torschütze zum 13:13. Nach Treffern von Benjamin Janssens und Arne Zschorlich lag sogar eine Überraschung in der Luft – 16:14 (41.). Am Ende jubelten dann aber doch die favorisierten Gäste über ihren zweiten Saisonsieg. Auch der starke Martin Dybol im Tor der SG konnte die Niederlage letztlich nicht verhindern. In der Deckung habe seine Mannschaft es erneut gut gemacht, lobte Karsten Krone.

Keine weiteren Janssens-Einsätze

Auf Achimer Seite trugen sich bis auf Kevin Albers und den jungen Rechtsaußen Marvin Bartels alle Feldspieler in die Torschützenliste ein. Max Schirmacher, Tjark Meyer und Torge Wichmann trafen jeweils viermal. Drei Treffer wurden für Benjamin Janssens, Arne Zschorlich und Mark Wendel notiert. Wie Krone erklärte, soll es weitere Einsätze von Janssens vorerst nicht geben.

Nach einem spielfreien Wochenende ist der Aufsteiger zweimal in der Fremde gefordert. Am Dienstag, 25. September, geht es in den Landkreis Cuxhaven zum TV Langen, am 29. September reist die Krone-Crew zur SG Neuenhaus/Uelsen. Spätestens dann sollen auch Sören Meier und Marico Dumke wieder dabei sein.