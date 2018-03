Achim. Auf der einen Seite die Oberliga-Handballer der SG Achim/Baden mit dem allerletzten Aufgebot, auf der anderen die Mannschaft der Stunde mit den seit sechs Spielen unbesiegten Gästen von der SG HC Bremen/Hastedt: Es war am Sonnabend vor rund 150 Zuschauern ein ungleiches Duell in der Achimer Gymnasiumhalle. Am Ende nahm Achims Trainer Tobias Naumann die 22:33 (9:19)-Pleite deshalb auch relativ gelassen hin. Es hätte seine Mannschaft auch schon gegen Edewecht oder Neerstedt deutlicher treffen können, befand Naumann: „Die Niederlage gegen die starken und eingespielten Hastedter tut nicht so weh. Wichtiger ist, dass in zwei Wochen gegen den Elsflether TB der eine oder andere Spieler zurück kommt.“

Nach den Ausfällen von Sören Meier, Steffen Fastenau, Jan Wolters, Dennis Summa und Florian Block-Osmers hatte Tobias Naumann gegen den Tabellenvierten um seinen Spielertrainer Marten Franke erneut in die personelle Trickkiste gegriffen – und zwar ganz tief. Benjamin Janssens und Florian Schacht aus der Reserve halfen aus, und dann tauchte da noch der Name Simon Bock auf dem Spielbericht auf. Bock war mit 18 Jahren in die A-Jugend des TSV Burgdorf gewechselt, hatte aber parallel weiter für die SG Achim/Baden bei den Männern gespielt. Zuletzt war der mittlerweile 25-Jährige in der Saison 2015/2016 für die Weserstädter aufgelaufen. Danach stand das Studium der Pharmazie in Braunschweig und Norwegen an erster Stelle. Zwischen den beruflichen Stationen Frankfurt und Kiel ist Bock momentan für einige Wochen auf Heimaturlaub. Zuletzt habe er sich in Frankfurt ein wenig fit gehalten, erklärte der Rückraum-Rechtshänder. „Zunächst wird es keine weiteren Einsätze geben. Beim nächsten Spiel bin ich eh im Urlaub“, erzählte Bock.

Die Pleite konnte auch er trotz seiner sechs Treffer nicht verhindern. Dennoch war er eine willkommene Hilfe für Tobias Naumann, der mit Marvin Pfeiffer und Jan Mühlbrandt zwei angeschlagene Akteure aufbieten musste. Tobias Naumann: „Es ist schon klasse, dass es immer noch Spieler gibt, die uns in unserer Notlage helfen.“

Debakel abgewendet

Gegen die SG HC Bremen/Hastedt versuchte es Naumann von Beginn an mit einer Kurzdeckung gegen Mittelmann und Spielertrainer Marten Franke. Mit diesem Schachzug kamen die Gäste allerdings gut zurecht. Nachdem Marvin Pfeiffer die 1:0-Führung durch den ehemaligen Daverdener Sebastian Heller ausgeglichen hatte (1:1/3.), übernahmen die Akteure in den roten Trikots das Kommando auf dem Spielfeld.

In der elften Minuten (2:7) mussten die Zuschauer sogar ein Debakel befürchten. Dazu kam es aber nicht, weil sich zum einen die Spielgemeinschaft nicht hängen ließ und zum anderen bei den Gästen im zweiten Durchgang Stammkräfte wie Linkshänder Heller oder Kreisspieler Fietze auf der Bank blieben. So betrug der Vorsprung der Männer vom Osterdeich auch fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit noch fünf Tore. Durchgang zwei ist dann schnell erzählt: Zunächst zog der HC auf 15 Tore davon – 30:15 (49.). Im weiteren Verlauf verkürzte die Spielgemeinschaft mit einem 5:0-Zwischenspurt auf 20:30. In der Schlussphase fielen die Treffer wechselseitig. Simon Bock und Arne Zschorlich gestalteten das Resultat am Ende noch ein wenig freundlicher. Schlussendlich wäre seine Mannschaft chancenlos gewesen, bilanzierte Tobias Naumann: „Heute hat es uns halt mal erwischt. Der Gegner hat es eine Dreiviertelstunde lang überragend gemacht. Wir helfen aber auch mit, weil wir uns zu viele individuelle Fehler leisten.“