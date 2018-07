Klaas Badenhop (Nummer 10) vom TuS Rotenburg und Ole Fastenau (grünes Trikot) vom TSV Daverden lieferten sich wie ihre Teams ein enges Duell. (Michael Braunschädel)

Den Handballern des TSV Daverden ist am dritten Tag des Autohaus-Cups in Sottrum eine Sensation gelungen: Kurz vor Schluss landeten sie den alles entscheidenden Treffer gegen den TuS Rotenburg, somit stand es am Ende 26:25 (12:13) für die Daverdener. Wesentlich eindeutiger fiel das Ergebnis dagegen beim Spiel der SG Achim/Baden II gegen die erste Herren des TV Sottrum aus. Hier gewann der Favorit. Die Sieben von Andreas Pott unterlag dem Verbandsliga-Rückkehrer aus Achim mit 23:39 (13:17).

"Die Rotenburger waren athletischer, Daverden hat wirklich Herz gezeigt", lautet die Einschätzung von Ulf Leipnitz, dem Organisator des Turniers, nach der spannenden Partie. Dass die Sieben des abwesenden Coaches Ingo Ehlers gegen den Vorjahressieger triumphieren würde, hatte vor dem Spiel wohl kaum jemand erwartet. Die Rotenburger beherrschten schnell das Spiel und bauten den Vorsprung auf 10:6 aus. Daverdens Handballer aber hielten dagegen, sodass sie zur Pause mit lediglich einem Tor in Rückstand lagen.

Auch zu Beginn der zweiten Spielhälfte blieb der Oberligist vorne. Beim 16:17 hatten die Daverdener erstmals die Oberhand, doch Rotenburg riss die Führung beim 22:21 wieder an sich. Kurz vor Ende, Daverden lag ein Tor hinten (24:25), landete die Mannschaft zwei Treffer in Folge und entschied das Spiel knapp für sich. Immerhin ein Trostpflaster für die Rotenburger: Mit Lukas Misere kam der erfolgreichste Schütze der Begegnung aus ihren Reihen. Er traf neun Mal. Wie es zur Niederlage des Favoriten kam? Leipnitz vermutet, dass die Rotenburger einen Taktikwechsel probieren wollten. "Es sah so aus, als würden sie die 6:0-Abwehr trainieren."

Andreas Pott hatte bei der Partie gegen die SG Achim/Baden II auf Risiko gespielt. In der ersten Spielhälfte hatten sich seine Mannen, die sich zuletzt nur knapp in der Landesliga halten konnten, in seinen Augen gut behauptet. "Wir haben am Ende vier Tore zurückgelegen – das ist ein richtig starkes Ding gewesen." Nach der Pause wollte Pott dann etwas wagen und Spielerpositionen wechseln. "Ich wusste, dass das etwas kosten würde", sagt er. Mit Janis Wagemann bekam ein Spieler aus der zweiten Herrenmannschaft die Chance, sich in der letzten Spielhälfte in der Verteidigung zu behaupten. Gute Ansätze seien erkennbar gewesen, nur die Abstimmung mit den Mitspielern habe nicht reibungslos funktioniert, sagt Pott.

Neben der Abwehr sieht der Trainer noch Nachholbedarf im Angriff. Ein kleiner Erfolg sei die Verbesserung der Kondition seiner Spieler. Fünf Wochen lang hatte Pott seinem Team Athletik-Übungen angeordnet. Insgesamt ist der Trainer positiv gestimmt: "Es geht ein Stück aufwärts."

Am Dienstagabend trafen der ATSV Habenhausen II und die SG Achim/Baden II sowie der TV Langen und TuS Rotenburg aufeinander. Bis Redaktionsschluss waren die Partien noch nicht entschieden. Am Mittwoch, 25. Juli, dem letzten Tag der Gruppenphase, ist der TV Sottrum gegen die SG Findorff und der TSV Daverden gegen die SG Arbergen-Mahndorf gefordert.