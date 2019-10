Was Ingo Ehlers bislang von seiner Mannschaft in der Verbandsliga Nordsee gesehen hat, stellt den Trainer zufrieden. (Björn Hake)

Daverden. Fünf Spiele in der Verbandsliga absolviert und zwei Runden im Pokal überstanden – für Ingo Ehlers, Trainer des TSV Daverden, ist die Zeit gekommen, seinem Handball-Team ein erstes Zwischenzeugnis für die Saison auszustellen. Und das fällt positiv aus, zumindest überwiegend. Denn laut des Trainers gibt es noch einen Bereich, in dem sich der Aufsteiger wieder verbessern muss.

Wehmütig wird Ingo Ehlers keinesfalls, wenn er den bisherigen Saisonverlauf des TSV Daverden Revue passieren lässt. Warum sollte er auch? Schließlich hat der Aufsteiger aus den ersten fünf Partien in der Verbandsliga Nordsee 6:4 Punkte geholt. „Bis auf die Partie gegen den TV Neerstedt (Daverden verlor bei dem früheren Oberligisten mit 24:32, Anm. d. Red.) haben wir immer gut gespielt“, urteilt Ehlers, der die Grün-Weißen in der vergangenen Saison zurück in die fünfte Liga geführt hat. „Daher können wir sehr zufrieden sein. Wir haben bislang gezeigt, dass wir gut in die Verbandsliga passen.“ Doch nicht nur in der Liga haben die Daverdener überzeugt: Im Verbandspokal hat der TSV erst vor wenigen Tagen in der zweiten Runde für Furore gesorgt, als er neben der eigenen zweiten Mannschaft auch den TV Schiffdorf sowie überraschenderweise den Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen ausgeschaltet hat.

Die größte Stärke ist die Offensive

Sowohl im Pokal als auch in den meisten Ligaspielen hat die Ehlers-Sieben gezeigt, dass sie in einem Bereich weiterhin ihre größte Stärke hat: in der Offensive. Das zeigt die Anzahl der geworfenen Tore. In den fünf Verbandsliga-Partien haben die Daverdener 154 Tore erzielt. Das entspricht einem Schnitt von 30,8 pro Partie. Auf eine starke Offensive können sich die Daverdener schon seit vielen Jahren verlassen. Für sein hohes Tempospiel ist das Team bekannt. „Daher überrascht es mich auch überhaupt nicht, dass wir wieder so viele Tore werfen. Das ist nun einmal unsere größte Stärke“, sagt Ehlers, der sich aktuell in seiner zweiten Spielzeit mit dem TSV Daverden befindet.

Das Gegenteil der Offensive ist seit jeher die Defensive. Das ist jener Bereich, den Ingo Ehlers mit seiner Mannschaft noch verbessern will – oder gar muss, wie es der Trainer formuliert: „Wir müssen dringend wieder zu einer besseren Abwehrleistung finden. Denn aktuell stehen wir arg unter Druck, mehr Tore werfen zu müssen, um zu punkten.“ Dass die Defensivarbeit noch Verbesserungspotenzial beseitzt, zeigt auch die Statistik: Den 154 geworfenen Tore stehen 151 Gegentreffer gegenüber.

In der vergangenen Spielzeit hat Ingo Ehlers dem TSV eine kompaktere Abwehr verpasst. Das war auch eines der Hauptziele des Coaches. In 26 Spielen kassierte der Titelträger 666 Tore. Besser verteidigte nur der Viertplatzierte TV Oyten (645). Dass es mit dem Verteidigen nun schwieriger ist, verwundert Ehlers allerdings nicht: „In der Verbandsliga sind die Gegner natürlich qualitativ wesentlich stärker. Topleistungen sind jetzt in jedem Spiel erforderlich.“

Wollen die Grün-Weißen am Sonnabend (Anpfiff um 17.30 Uhr) punkten, muss zwingend eine Topleistung her. Dann empfängt der Aufsteiger nämlich den Wilhelmshavener HV II. „Ich habe bereits vor der Saison gesagt, dass Wilhelmshaven und der TvdH Oldenburg den Titel unter sich ausspielen“, sagt Ehlers. Während Oldenburg derzeit an der Tabellenspitze steht, findet sich die Drittliga-Reserve aus der Jadestadt mit 4:6 Punkten auf Rang neun wieder. Das hat aber auch seine Gründe. Die beiden Auftaktpartien des WHV wurden gegen das Team gewertet, weil ein nicht spielberechtigter Akteur eingesetzt worden war. „Jetzt hat das Team aber deutlich gegen den OHV Aurich II (aktueller Tabellenzweiter, Anm. d. Red.) gewonnen“, sieht sich Ehlers in seiner Einschätzung über den Gegner bestätigt. Er glaubt dennoch fest daran, dass sein Team am Sonnabend gewinnen kann – und das liegt auch an dem überwiegend positiven Zeugnis, das er seiner Sieben ausgestellt hat.