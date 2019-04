Northeim. Nur ganz knapp sind die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Verden-Aller in ihrem letzten Saisonspiel in der Oberliga beim Northeimer HC an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Die Gäste waren in der 38. Spielminute durch einen Treffer von Lea Mletzko erstmals in Führung gegangen – 24:23. Diese hielt bis zum 31:30 (47.). Am Ende hatte dann aber doch der Vizemeister aus Südniedersachsen das bessere Ende für sich. 32:33 (14:18) lautete der Endstand aus Sicht der Mannschaft von Trainer Ulfert Dudda.

Für den Coach der HSG war es das letzte Spiel als Trainer der HSG-Mädchen. Nach vielen erfolgreichen Jahren will der frühere Regionalligaspieler des TSV Verden eine Pause einlegen. Im Saisonfinale stand Dudda nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Mit zehn Spielerinnen verkaufte sich die HSG gegen den Teilnehmer des Finalturniers der Niederachsenmeisterschaft allerdings teuer. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit setzte sich die Heimmannschaft auf fünf Tore ab (18:13). In der Abschlusstabelle wird die HSG Verden-Aller in ihrem ersten Jahr in Oberliga auf Rang sechs geführt.