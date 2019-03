Holtum (Geest). „Wir haben uns ganz schön gequält“, sagte Heike Wahlers nach dem 8:5-Heimsieg des TSV Holtum (Geest) gegen den abstiegsbedrohten TV Falkenberg in der Tischtennis-Landesliga. In der Tat war es ohne die privat verhinderte Corinna Völker ein hart umkämpftes Heimspiel. Holtum pokerte zu Beginn bei der Doppelaufstellung und stellte das stärkere Duo unten auf. „Das hat leider nicht ganz geklappt, weil Falkenberg dieselbe Idee hatte. Somit teilten sich die Teams je ein Doppel.“

Bei den Gästen überragte insbesondere Topspielerin Jessica Lindemann, die all ihre vier Matches für sich entscheiden konnte. „Sie war schon ziemlich stark, da hätte man einen richtig guten Tag haben müssen“, betonte Wahlers, die durch Siege gegen Beate Wangenheim (11:8, 12:10, 11:3) und Petra Bergmann (11:8, 8:11, 11:5, 10:12, 11:3) dennoch zwei wichtige Einzelpunkte zum Erfolg beisteuern konnte. Ein besonderes Lob erhielt die Nummer vier des TSV, Susanne Hoßfeld. „Sie hat unsere Erwartungen mit zwei Siegen sehr gut erfüllt“, sagte Wahlers.

Zwei weitere Einzelerfolge bejubelte Birte Wacker gegen Wangenheim und Janina Rittierodt, die bei den Gästen auf den unteren Positionen nicht für einen einzigen Einzelpunkt sorgen konnten. Holtums Anja Meier durfte sich mit einem Einzel-Erfolg in die Siegerliste eintragen, sodass letztlich ein verdienter 8:5-Erfolg für den TSV zu Buche stand. „Es ist so gelaufen, wie wir es erwartet haben. Wir sind mit dem Sieg sehr zufrieden“, erzählte Wahlers.

Der TSV liegt mit 28:8-Punkten weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigen würde. Doch mit gleich drei Partien weniger und einem Punktekonto von 24:6 kann der ESV Lüneburg am nächsten Wochenende an Holtum vorbeiziehen. Für den TSV geht es erst in zehn Tagen mit dem vorletzten Saisonspiel bei der Reserve der TuSG Ritterhude weiter.