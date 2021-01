Mittlerweile lebt Sonja Larsen in Berlin. Sie ist aber noch häufig in der Reiterstadt Verden zu Gast. (FR)

Die gebürtige Verdenerin Sonja Larsen hat als Tennisspielerin schon einiges erlebt und auf vielen verschiedenen Courts auf der ganzen Welt aufgeschlagen. Für ihren Beitrag zu unserer Serie „Das Spiel meines Lebens“ entscheidet sich die 25-jährige nicht für ein einzelnes Match, sondern für eine Veranstaltung: den Fed-Cup der Juniorinnen, also die Weltmeisterschaft von Nachwuchsspielern als Teamwettbewerb. Im Jahr 2011 repräsentierte Sonja Larsen ihr Land bei den Titelkämpfen in Mexiko. Und nicht genug der Ehre: Larsen durfte gar als Kapitänin vorangehen.

„Das war wirklich eine unglaubliche Ehre und gepaart mit Emotionen, an die ich mich gerne erinnere. Wenn man dort in die Arena vor den zahlreichen Zuschauern einläuft und vor dem Match die Nationalhymne gespielt wird, das macht schon was mit einem“, gerät Sonja Larsen ins Schwärmen, wenn sie an das Abenteuer im Herbst vor rund neun Jahren zurückdenkt. Noch etwas weiter in die Vergangenheit zurück muss man, wenn man die Anfänge ihrer Tenniskarriere beleuchten möchte: Im zarten Alter von fünf Jahren hatte sie erstmals einen Tennisschläger in der Hand und ging in ihrem Heimatverein TC Verden auf den Platz. Schnell wurde ihr Talent erkannt und ihr Weg führte ins Bezirkstraining zum heutigen Regionstrainer Oliver Mutert.

Schon im Alter von zwölf Jahren folgte der nächste, entscheidende Schritt: Vom Domgymnasium in Verden ging es in die Tennisbase nach Hannover. Im dortigen Internat mit der Kooperation zur Carl-Friedrich-Gauß-Schule stand fortan neben der Schule der Tennissport eindeutig im Mittelpunkt. Die Erfolge ließen nicht auf sich warten, sodass man auch im Deutschen Tennis Bund (DTB) auf das junge Talent aufmerksam wurde. Sonja Larsen wurde bei den europäischen Vergleichen mit anderen Nationen für das deutsche Team eingesetzt und qualifizierte sich dann auch für die Weltmeisterschaften. „Schon die Qualifikation war für Deutschland ein großer Erfolg. Dass wir uns gegen die anderen starken europäischen Kontrahenten durchsetzen, war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen“, erklärt Sonja Larsen. So ging es Ende September 2011 mit ihren beiden Teamkolleginnen Jana Nabel, Antonia Lottner (aktuelle Nummer 179 der Weltrangliste) und der Bundestrainerin nach Mexiko. „Wir sind bewusst frühzeitig angereist, damit wir uns an die Verhältnisse vor Ort gewöhnen konnten. Mexiko liegt deutlich höher, da fliegen und springen die Bälle doch etwas anders“, verrät die sympathische Linkshänderin, die in allen Spielen zum Einsatz kam.

Nach einer Niederlage gegen Italien und einem Erfolg gegen Bolivien sollte das letzte Gruppenspiel gegen die punktgleichen Japanerinnen über das Weiterkommen entscheiden. Sonja Larsen wurde beim Stande von 1:1 an der Seite von Antonia Lottner für das Doppel nominiert. Das DTB-Duo zeigte sich nervenstark und kämpfte sich nach einem 4:6 durch ein 7:6 in den dritten Satz. Hier hatten Larsen/Lottner mit 6:4 das bessere Ende für sich und hievten Team Deutschland in die K.o.-Runde. „Dort konnten wir dann zwar nicht mehr in die Entscheidung eingreifen, aber mit unseren Leistungen waren wir sehr zufrieden. Insgesamt war es einfach ein einmaliges Erlebnis. Gerne erinnere ich mich auch an die Players-Party oder die gemeinsame Stadtrundfahrt. Auch das Rahmenprogramm stimmte einfach und wir konnten Kontakte zu anderen Nationen knüpfen“, sagt Sonja Larsen.

Deutsche Meisterin der U18 geworden

Den Weltmeistertitel sicherte sich im Jahr 2011 Australien, das unter anderem mit einer gewissen Ashleigh Barty an den Start ging, die derzeitige Nummer eins der Damen-Weltrangliste. Zu solch hohen Ehren sollte es für Sonja Larsen nicht reichen. Dennoch fuhr die Verdenerin nach ihrer Mexiko-Erfahrung noch tolle Erfolge ein. So sicherte sie sich nur ein Jahr später in Essen den deutschen Meistertitel der U18-Juniorinnen sowohl im Einzel als auch im Doppel zusammen mit Charlotte Klasen. Trotz der vielen Zeit, die sie auf dem Tennisplatz verbrachte, kam die Schule nicht zu kurz. Aus den Händen von Ex-Weltklassespieler Nicolas Kiefer nahm sie den Pierre-de-Coubertin-Schulpreis entgegen. Dieser vom niedersächsischen Kultusministerium ausgelobte Preis wird für hervorragende Leistungen im Fach Sport sowie für weitreichendes Engagement im organisierten Sport und gesellschaftlichen Leben vergeben.

Nach ihrem Abitur ging es für ein Jahr nach München, wo sie sich ausschließlich auf ihre Tenniskarriere konzentrierte. Auch aufgrund von wiederkehrenden Rückenprobleme legte Sonja Larsen ihren Traum vom Profidasein zu den Akten, da sich zudem eine neue Tür öffnete. „Ich hatte die Chance, in die USA aufs College zu wechseln. Dort konnte ich meine Tennisleidenschaft ideal mit der Vorbereitung auf eine berufliche Zukunft verbinden“, heimste Larsen auch in Amerika einige Titel ein. Sie holte mit ihrer Uni gleich zweimal die Mannschaftsmeisterschaft. Auch als Einzelsportlerin gewann sie den Titel und stellte darüber hinaus einen Uni-Rekord für die meisten gewonnenen Einzel auf.

Noch prägender als ihre Erfolge blieb der heute in Berlin lebenden Larsen jedoch die sportliche Einstellung ihrer amerikanischen Freunde in Erinnerung: „Hierzulande kann man sich kaum vorstellen, welch große Bedeutung der Sport allgemein an den Unis spielt. Dort wird auch extrem viel Wert auf den Teamgedanken gelegt. Alles dreht sich um den Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung, das steht über allem. Kommt ein Teammitglied zu spät, müssen am nächsten Morgen auch schnell mal alle anderen zum Straftraining antanzen“, kann sich die angehende Wirtschaftsprüferin sehr gut mit diesen Vorstellungen identifizieren.

Wohl auch aus diesen Gründen fiel ihre Wahl zu ihrem „Spiel des Lebens“ auf den Fed-Cup im Jahr 2011 – einem Teamwettbewerb: „Nochmal: Die Gefühle sind einfach unbeschreiblich, wenn man zusammen mit seinen Mitspielerinnen die Nationalhymne hört. Zwar ist man anschließend auf dem Platz allein, aber man spürt die Unterstützung der Kolleginnen von der Seite. Das gibt einem dann einen zusätzlichen Schub“, sagt Sonja Larsen, die immer noch regelmäßig zu ihren Eltern nach Verden zurückkehrt und bis zum letzten Jahr auch noch Punktspiele für den Club zur Vahr bestritt.