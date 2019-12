Niklas Gehrmann verbringt die Pause mit der BG BiBA auf Rang eins. (Björn Hake)

Bremen. Die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) gehen als ungeschlagener Herbstmeister der Bezirksoberliga in die kurze Weihnachtspause. Durch einen klaren 91:66 (36:37)-Auswärtssieg beim ewigen Rivalen Bremen 1860 II steht das Team von Spielertrainer Daniel Hartje weiterhin mit blütenweißer Weste an der Tabellenspitze. „Siege gegen 1860 schmecken immer besonders süß. Wir waren total motiviert. Wahnsinn, dass es am Ende mit 25 Punkten Vorsprung eine richtige Demonstration war“, freute sich Führungsspieler Elmar Wohl.

Das Spiel der beiden zuvor noch verlustpunktfreien Teams war zu Beginn hart umkämpft. Die Gäste, die ohne Stammspieler wie Michael Gill (Urlaub), Marc Polley und Rasmus Perl (beide verletzt) antraten, spielten ihre Systeme konsequent durch und trafen ihre Würfe. Trotzdem setzte sich die BG BiBA nur leicht ab, da auch die Gastgeber gut aufgelegt begannen und immer wieder versuchten, den Ball unter den Korb zu ihren physisch starken Spielern zu bringen. Zur Mitte des zweiten Viertels kam ein Bruch ins Spiel der BG BiBA. Viele Ballverluste und Einzelaktionen prägten das Spiel der Gäste, die zur Pause dann gar mit einem Punkt zurücklagen. Die entscheidende Umstellung nahm in der Halbzeitpause Coach Daniel Hartje vor. „Er hat in der Defensive auf eine Zonenverteidigung umgestellt. Dadurch haben wir die Passwege des Gegners zugestellt und sie überhaupt nicht mehr zur Entfaltung kommen lassen“, lobte Elmar Wohl die Entscheidung Hartjes. Als zusätzlicher Faktor erwies sich die Treffersicherheit von Sumir Dixit. Angestachelt von einigen strittigen Entscheidungen gegen sich, drehte der Aufbauspieler auf und erzielte allein im vorentscheidenden dritten Viertel 16 Punkte. Dixit schloss das Spiel als Topscorer mit herausragenden 35 Punkten ab.

Die Gäste spielten die Partie entschlossen zu Ende und deklassierten den demoralisierten Rivalen. „Gefeiert haben wir die Herbstmeisterschaft noch nicht, das holen wir aber noch vor Weihnachten nach. Wir gehen nun aus einer guten Ausgangsposition in die Rückserie und wollen dann natürlich an das tolle erste Halbjahr anknüpfen“, erklärte Elmar Wohl.

BG BiBA: Dixit (35), Hartje (17), Fikiel (10), Wohl (10), Hartleb (6), Gehrmann (5), Schäfer (3), Stolze (3), Grummt (2)