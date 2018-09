Verden, hier mit Patrick Zimmermann (blaues Trikot), und Meckelfeld lieferten sich zwei unterschiedliche Hälften. (Björn Hake)

Verden. Jeder kennt es: Da verliert man etwas und hat keine Ahnung, wo, warum und wann. Manchmal lassen sich die verlorenen Dinge wiederfinden, doch manchmal bleiben sie verschwunden. So ist es auch dem FC Verden 04 im Heimspiel der Fußball-Landesliga Lüneburg gegen den TV Meckelfeld ergangen. Die einzige Frage, die beantwortet werden konnte, war das Wann. Und zwar in der Halbzeit. Nach einer dominant geführten ersten Hälfte und einer 1:0-Führung brach der FCV aus unerklärlichen Gründen in Halbzeit zwei ein und unterlag schlussendlich verdient mit 1:2.

„Ich habe den Jungs schon in der Halbzeit gesagt, dass Meckelfeld nur dann gefährlich wird, wenn wir uns Fehler erlauben. Dann können sie umschalten und kontern, das ist ihr Spiel“, erzählte FCV-Coach Sascha Lindhorst nach Abpfiff. Und in Halbzeit zwei legten die Domstädter den roten Teppich für die Gäste aus, damit sie ihr Spiel auch spielen konnten. Die Frage, die danach alle umtrieb, war: Warum bloß? Was ist aus dem Selbstbewusstsein geworden, dass die Verdener in Hälfte eins gesammelt hatten, was ist aus ihrer Dominanz geworden?

Entsprechende Fragezeichen schwirrten auch Sascha Lindhorst im Kopf herum. „Ich denke, es fehlte die hundertprozentige Einsatzbereitschaft. Ich hatte insbesondere nach dem Ausgleich das Gefühl, dass wir mit Handbremse gespielt haben und die nicht mehr lösen konnten.“ Denselben Grund machte auch Kapitän Mirco Temp aus: „Es war eine Einstellungssache.“

Eine Frage der Bereitschaft

Die dritte Saisonniederlage des FCV war eine überaus vermeidbare. Die Meckelfelder standen auf dem Weg in die Reiterstadt im Stau, kamen entsprechend zu spät. Gefühlt kamen sie 45 Minuten zu spät, denn in Halbzeit eins musste ihnen die Landesligatauglichkeit abgesprochen werden. Unordnung in der Defensive, mangelhafte Raumaufteilung, diverse Stock- und Passspielfehler. Auch in puncto Zweikampfführung ließen die Gäste vieles vermissen. Entsprechend verdient ging Verden mit einer Führung in die Pause.

Doch die hätte deutlich höher ausfallen müssen. Die Problemzonen der Gastgeber waren der finale Pass und der Abschluss. Damit fing es in Minute fünf an. Nick Zander scheiterte aus vier Metern am TVM-Keeper Dennis Bock. Sechs Minuten später ließ Bock einen Schuss von Patrick Zimmermann klatschen, doch Zander ließ den Instinkt eines Torjägers vermissen und lief zu spät ein. Mit solchen Szenen war die gesamte erste hälfte durchzogen. 12., 19., 24., 30., 33., 45. – in all diesen Spielminuten vergab der FCV beste Torchancen. Auf der anderen Seite wurde es zweimal gefährlich: In der zehnten Minute flog ein gechipter Ball am Kasten von Stefan Wöhlke vorbei, zwei Zeigerumdrehungen später rettete der Keeper mit einer starken Parade die Platzherren vor dem Rückstand. Diesen kassierten die Gäste in Minute 28: Jonas Austermann setzte sich auf der Außenbahn durch, zog in den Sechzehner und fand am Fünfer den diesmal eingelaufenen Nick Zander – 1:0.

Doch nach der Pause war alles anders. Verden hatte scheinbar die Trikots mit Meckelfeld getauscht, denn nun ließen die in Blau spielenden Akteure ihr Landesliga-Niveau vermissen. Plötzlich war das Verdener Spiel von Unsicherheiten geprägt. Fortan lud die Lindhorst-Truppe die Gäste zu Torchancen ein. In Minute 55 wurde Marius Wilms eingewechselt. Seine Mitspieler riefen ihm zu: „Du entscheidest heute das Ding.“ Und damit hatten sie zumindest zum Teil recht. Wilms war es, der den Ausgleich markierte. Verdens Hintermannschaft wartete bei dieser Szene vergeblich auf eine sich hebende Fahne am Seitenrand – 1:1 (58.). „Dieses Gegentor hat uns komplett aus dem Konzept geworfen“, befand Mirco Temp. Verunsicherung herrschte nun. „Da müssen wir besser drauf reagieren“, haderte Lindhorst. „So dürfen wir uns nicht präsentieren. Derjenige, der den Ball hatte, war die ärmste Sau. Die Bereitschaft hat gefehlt.“

Und am Ende fehlten die gesamten drei Punkte, weil Verden auch noch das zweite Gegentor schlucken musste. Meckelfelds Christopher Schulze traf per Hinterkopf (63.). Wöhlke kam zu spät und sah entsprechend schlecht aus. „Am Ende muss man dann auch sagen, dass ein Sieg oder Unentschieden auch nicht verdient gewesen wäre“, lautete Temps abschließender Satz.