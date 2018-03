Landkreis Verden. Im Grunde ist es mittlerweile hinfällig, es zu erwähnen. Aber: Auch an diesem Wochenende sind die Austragungen der Fußballspiele in der Landesliga Lüneburg und der Bezirksliga Lüneburg 3 akut gefährdet. Einige Spiele wurden am Freitag bereits abgesagt. Allerdings wird am Sonntag eine Begegnung der Bezirksliga auf jeden Fall angepfiffen, wenn auch zu ungewohnter Zeit.

Der Kunstrasenplatz in der Reiterstadt macht es wieder einmal möglich, dass der FC Verden 04 ein Heimspiel austragen kann. Diesmal geht es gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. Die Partie des Bezirksliga-Spitzenreiters wird am Sonntag allerdings erst um 17.30 Uhr angepfiffen. „Der Platz ist vorher wegen einer Veranstaltung der Jugendherberge belegt“, erklärt FCV-Trainer Sascha Lindhorst. „Aber wir spielen lieber spät am Sonntag als unter der Woche und dann zu einem noch späteren Zeitpunkt.“

Beim Blick auf die Tabelle scheinen die Rollen klar verteilt zu sein. Schließlich führt Verden das Tableau an, während sich Lilienthal nur im Mittelfeld befindet. Dennoch warnt Sascha Lindhorst vor dem Gegner. „Für mich gehört Lilienthal weiterhin zu den spielstärksten Mannschaften der Liga“, sagt der Coach. „Wir müssen höllisch aufpassen.“ Bereits im Hinspiel schenkten sich beide Mannschaften nichts. „Wir haben damals zwar mit 1:0 gewonnen. Beide Teams sind sich aber auf Augenhöhe begegnet“, sagt Lindhorst.

Während die Domstädter am Sonntag spielen dürfen, müssen andere Teams aus dem Kreis Verden abwarten, ob ihre Begegnungen angepfiffen werden. Dazu gehört unter anderem der TV Oyten, der am Sonntag beim SV Ippensen auflaufen soll. TVO-Trainer Axel Sammrey rechnet jedoch mit einer Absage. Daher hat Sammrey bereits Plan B eingetütet. Am Sonnabend soll auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Landesligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf getestet werden. „Wir haben das mal vorsichtshalber angesetzt. Bei uns könnten wir nicht auf Rasen spielen“, erzählt Sammrey. Die Vorbereitung des TVO war dennoch auf Ippensen und somit auf Rasen ausgelegt. Daher testete Oyten am Mittwoch beim Verdener Türksport (5:1-Sieg).

In der Bezirksliga waren am Freitagnachmittag zudem noch die Partien SV Vorwärts Hülsen gegen TSV Wallhöfen sowie FC Hambergen gegen MTV Riede angesetzt. Das Kreisderby zwischen dem TSV Bassen und dem FSV Langwedel-Völkersen wurde hingegen schon am Vormittag abgesagt.

Für die Landesliga-Partie des TSV Ottersberg gegen SV Eintracht Lüneburg muss ebenso ein neuer Termin gefunden werden. Das Auswärtsspiel des TSV Etelsen gegen den MTV Treubund Lüneburg war am Freitagnachmittag noch nicht abgesetzt. Allerdings steht auch diese Begegnung – wie dieser Tage fast üblich – auf der Kippe.