Thedinghausens Daniel Terentjew (rechts) und Achim lieferten sich ein enges Duell. (Focke Strangmann)

Als Jan-Dirk Ölfke in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Freistoß antrat, lag der erste Saisonsieg des TSV Thedinghausen in der Fußball-Bezirksliga in der Luft. Angespannt verfolgte Trainer Lars Gudegast das Geschehen von der Seitenlinie aus und hoffte auf den Lucky Punch. Doch am Ende versagten dem Freistoßschützen die Nerven und der Ball ging deutlich über das Tor. Somit endete das Kellerduell gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim mit einem 3:3 (1:2). „Ein Punkt hilft uns zwar nicht weiter, doch die Einstellung des Teams macht Hoffnung für die nächsten Spiele“, betonte Gudegast.

Beide Teams gingen mit einer großen Portion Aggressivität in die Partie. Während die Gäste durch Sipan Yoldas eine erste Torannäherung wagten, machte es Thedinghausen nur wenige Minuten später deutlich besser. Der groß gewachsene Jan-Niklas Schalati stand nach einem schnell ausgeführten Freistoß völlig frei vor RW-Keeper Chrysovalantis Triantafylloy und köpfte den Ball in die linke obere Ecke zur 1:0-Führung der Gastgeber ein (4.).

Die Gäste aus Achim zeigten sich von dem frühen Gegentreffer nicht besonders beeindruckt und setzten sich in der Spielhälfte des TSV fest. Dies lag auch besonders an RW-Coach Costa Efeoglou, der seine Mannschaft immer wieder lautstark aufforderte, auf das Unentschieden zu drängen. In der zwölften Spielminute war es dann so weit. Behcet Kaldirici versenkte einen Freistoß direkt im Thedinghäuser Tor und glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Furioser Start in Durchgang zwei

Von den Gastgebern war nach dem Gegentreffer nur noch wenig zu sehen. Rot-Weiß Achim wusste seine Überlegenheit konsequent auszunutzen und ging nur wenige Minuten später per Elfmeter durch Ovidiu-Catalin Varga mit 2:1 in Führung (26.). Die Gäste wirkten bis zum Pausenpfiff spielerisch überlegen. Dennoch dribbelte sich der TSV in Person von Maxim Schaf in der 43. Spielminute noch mal gefährlich durch den Strafraum der Rot-Weißen. Am Ende parierte Triantafylloy aber glänzend und hielt somit die Führung fest.

Auch der zweite Durchgang startete furios. Nachdem Raffael Möller und Hendrik-Niklas Dahm zweimal am Achimer Keeper gescheitert waren, machte es Daniel Terentjew in der 49. Spielminute deutlich besser und schlenzte das Spielgerät aus 20 Metern in den rechten oberen Winkel.

Das zwischenzeitliche 2:2 hielt aber nicht lange. Als Behcet Kaldirici im Sechzehner gefoult wurde, zeigte Schiedsrichter Marcel Baumgart erneut auf den Punkt. Den darauf folgenden Elfmeter verwandelte der zuvor eingewechselte Can Aykaya eiskalt zum 3:2 (71.). Direkt nach dem Wiederanpfiff tauchte Thedinghausens Dennis Buttkus völlig frei vor dem Achimer Tor auf und schob locker zum 3:3-Endstand ein (72.). Somit trennen sich die beiden Kellerteams der Bezirksliga leistungsgerecht mit einem Unentschieden, was keinem jedoch wirklich weiterhilft.

„Es ist einfach unfassbar. Wir hätten den Sack speziell in der ersten Spielhälfte zumachen müssen. Aber wenn man die klaren Chancen nicht macht, dann darf man sich am Ende auch nicht beschweren“, beklagte RW-Coach Efeoglou.