Der SV Baden um Diyar Undav (links) und der TSV Bassen II standen sich zum Auftakt der Badener Sportwoche gegenüber. Die Bassener behielten hierbei die Oberhand. (Björn Hake)

Zum Auftakt der Badener Sportwoche hat der SV Baden gegen den TSV Bassen II 1:1 (1:0) gespielt. In ihrer zweiten Partie mussten sich die Gastgeber jedoch dem TSV Uesen geschlagen geben. Der TSV Achim hingegen hat seine ersten beiden Spiele gewonnen. Der TSV Bierden wurde dabei deutlich, die Reserve des TB Uphusen knapp bezwungen. Badens Pressesprecher Sönke Jordt war mit dem Start der Sportwoche mehr als zufrieden. „Wir hatten einen großen Zuschauerzuspruch und kamen mit den Getränken kaum hinterher. Es war richtig was los auf der Anlage“, freute er sich.

SV Baden – TSV Bassen II 1:1 (1:0): Den besseren Start in die Auftaktpartie hatten die Gastgeber, die durch Ogün Murat früh in Führung gingen (6.). Nach dem verpatzten Start kam der Kreisliga-Aufsteiger aber besser in die Partie. Der TSV Bassen II übernahm die Spielkontrolle und erspielte sich zahlreiche Chancen. Immer wieder scheiterten sie aber an den guten Torhütern des SV Baden. Im ersten Spielabschnitt konnte sich Philipp Franke mehrfach auszeichnen. Zur zweiten Hälfte wurde Franke abgelöst von Chrysovalantis Triantafylloy, der ihm in Nichts nachstand und die Bassener Stürmer mehrfach entnervte. Erst kurz vor dem Ende der 70-minütigen Spielzeit musste sich Badens Keeper geschlagen geben, als Dominik Swigon den Ausgleich erzielte (66.). „Das war aber mehr als verdient. Bassen war sogar dem Sieg nahe. Baden hat sich den Punkt vor allem dank herausragender Torhüterleistungen erkämpft“, erklärte Sönke Jordt.

TSV Bierden – TSV Achim 1:7 (0:2): Unterschiedlicher hätte die Gemütslage beider Teams zum Ende der abgelaufenen Saison kaum sein können. Während der TSV Achim die Kreisligameisterschaft und den damit verbundenen Bezirksligaaufstieg feierte, musste der TSV Bierden den bitteren Abstieg in die zweite Kreisklasse verdauen. Der nun resultierende Drei-Klassen-Unterschied spiegelte sich auch im Rahmen der Badener Sportwoche beim klaren 7:1 (2:0) für den TSV Achim wider. In der ersten Halbzeit konnte der TSV Bierden das Ergebnis noch im erträglichen Rahmen halten. Marc Lubisch und Patrick Ehrhardt sorgten kurz vor dem Wechsel für die Pausenführung. In der zweiten Hälfte wurde es dann torreicher. Adrian Wülbers mit gleich drei Treffern, Aykut Kaldirici und Stefan Schönfeld schraubten das Ergebnis in die Höhe. Auch für den Bierdener Ehrentreffer zeigte sich der TSV Achim verantwortlich. Sven Sedlasek unterlief ein Eigentor.

TB Uphusen II – TSV Achim 1:2 (0:2): Zwei Tage später legte der TSV Achim direkt nach und bezwang die Reserve des TB Uphusen mit 2:1 (2:0). Für die beiden Achimer Treffer sorgten zwei Neuzugänge. Zunächst traf Fabian Koch zur Führung. Anschließend erhöhte Mande Sidibe für die in der ersten Hälfte überlegenen Achimer auf 2:0. „Bis zur Pause hätten wir noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Nach dem Wechsel war der Spielfluss dann ziemlich weg. Da war deutlich Luft nach oben. Wir haben aber viel gewechselt und getestet. Das will ich alles noch nicht zu hoch hängen“, erklärte TSV-Trainer Sven Zavelberg. Der TB Uphusen II kam nun besser ins Spiel und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Daniel Kolf. Zu mehr reichte es dann aber nicht.

SV Baden – TSV Uesen 1:2 (0:2): Auch der SV Baden bestritt am Sonntag sein zweites Turnierspiel, musste sich dort aber dem TSV Uesen mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Der von Benjamin Nelle trainierte Kreisligist verdiente sich den Erfolg, da das Team über die komplette Spielzeit dominant war. Schon in der ersten Halbzeit langte der TSV Uesen zweimal zu. Marcel Siegler traf binnen drei Minuten per Doppelschlag zur 2:0-Halbzeitführung. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich dem Nelle-Team gleich mehrfach die Chance, das Ergebnis noch deutlicher auszubauen. In der Schlussminute gelang Diyar Undav der Ehrentreffer für den SV Baden.