Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Bild am Saisonende diesem hier ähneln: jubelnde Ottersberger. (Björn Hake)

Ottersberg/Etelsen/Hambergen. Der Wunsch eines jeden neutralen Beobachters im Fußball ist es, dass das Ringen um die entscheidenden Plätze ein spannendes wird: Abstiegs- und Meisterschaftskampf über die gesamte Saison hinweg bis zum bitteren Ende, bis zum letzten Spieltag.

Lange Zeit ist die dritte Staffel der Bezirksliga Lüneburg diesem Wunsch nachgekommen. Auch wenn der schattige Teil im Tabellenkeller ebenfalls noch ein offener ist, blicken wir insbesondere auf den sonnigen Bereich der Liga. Zeitweise sah es danach aus, als könnte sich ein Vier- oder gar Fünfkampf um den Titel entwickeln. Doch der Heeslinger SC II und auch der VSK Osterholz-Scharmbeck mussten schnell erkennen, dass die drei Konkurrenten da oben übermächtig sind. Somit konnten sich die neutralen Beobachter lange Zeit an einem Dreikampf ergötzen. Doch auch der fand am Ostermontag sein Ende, als der TSV Etelsen sich ruhmlos verabschiedete. Aus dem Drei- wurde somit ein Zweikampf. Doch auch der fand am 19. Mai sein Ende, als der FC Hambergen dem ehemaligen Konkurrenten aus Heeslingen unterlag.

Wer bleibt, ist der TSV Ottersberg. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Wümmekicker zwei Matchbälle. Der erste bietet sich ihnen am Sonntag in Osterholz-Scharmbeck, wo sie ab 15 Uhr der heimische VSK empfängt. Und jeder neutrale Beobachter ist sich sicher: Der TSV Ottersberg wird seine Matchbälle nutzen. Sollte es nicht der erste sein, wird es der zweite. Bei Nummer zwei haben sie quasi eigenen Aufschlag, spielen sie doch zu Hause, wo sie am 1. Juni den bereits abgestiegenen TuS Bothel empfangen.

Resignierende Gegner

Doch noch ist die Theorie Theorie, noch hat Ottersberg den Titel nicht sicher und noch gibt es einen Dreikampf. Sowohl Hambergen als auch die schon abgeschriebenen Schlossparkkicker haben weiterhin die Chance auf die Meisterschaft. Coach Nils Goerdel weiß aber um das Verhältnis dieser Möglichkeit: „Gegen den VSK könnte Ottersberg verlieren, aber gegen Bothel müssten sie ja schon beinahe mit verbundenen Augen spielen.“

Daher legt Goerdel seinen Fokus nicht auf den Platz an der Sonne, sondern in Richtung der schattigen Plätze im Keller. Denn Etelsen ist am Sonntag ab 15 Uhr zu Gast beim SV Lilienthal-Falkenberg und spielt demnach noch eine Rolle bei der Besetzung der Abstiegsplätze. „Im Unterbewusstsein herrscht bei uns nun Lockerheit, die gefährlich sein kann, derzeit aber gut für uns ist. Wir wollen uns nichts vorwerfen lassen und wie bisher spielen. Aber Hoffnungen auf den Titel, mache ich mir absolut gar keine.“

Damit ist es um das Hoffnungslevel bei Goerdel ähnlich bestellt wie bei Eric Schürhaus, dem Hamberger Coach: „An eine Mini-Chance müssen wir glauben, aber die Rest-Chance ist schon vernichtend gering. Auch wenn ich das Risiko liebe, auf uns wetten würde ich nicht.“ Auf Ottersberger Seite vernimmt Coach Jan Fitschen die Aussagen seiner Trainerkollegen mit Vergnügen: „Das ist schön zu hören.“ Doch zu seinen Pflichten gehört es zugleich, auch Warnungen auszusprechen. Osterholz sei kein einfacher Gegner, beide Spiele müssten erst mal gewonnen werden. Solche Sätze kommen automatisch. Doch Zweifel hat auch Jan Fitschen an der Meisterschaft keine. „Zweifel hatte ich nie, aber das spielt keine Rolle. Es ist eine mentale Sache. Wir müssen es jetzt zu Ende bringen.“ Und das will Fitschen am liebsten in Osterholz. Verzichten muss er dabei auf die Falldorf-Brüder, die im USA-Urlaub weilen. Ein schönes Ziel, doch Jan Fitschen und Co. wollen dafür sorgen, dass der schönste Ort der Welt für einen Ottersberger am Sonntag Osterholz sein wird.

Die Konkurrenz hat weiterhin etwas dagegen, resigniert aber beinahe schon. Wie Nils Goerdel legt auch Hambergens Trainer den Fokus auf anderes: „Wir bleiben bei uns. Punktetechnisch spielen wir die beste Saison überhaupt. Wenn jemand am Ende besser ist, dann müssen wir das akzeptieren.“ Zudem sah Schürhaus das Chancenverhältnis spätestens seit dem Winter nicht mehr ausgeglichen: „Die greifen in ein Regal, an das wir nicht herankommen. Wir betreiben einen deutlich geringeren finanziellen Aufwand als Etelsen und Otterberg.“ Schürhaus meint damit insbesondere David Airich, der mit seinem Oberliga-Format einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg der Wümmekicker ist.

Somit droht dem FCH das gleiche Schicksal wie im Vorjahr, als er trotz einer starken Saison den Thron dem FC Verden 04 überlassen musste. Und das hinterlässt Spuren. „Natürlich nagt das an einem. Die beste Saison zu spielen, ist trotzdem nicht so schön, wie Meister zu werden“, gibt Schürhaus zu.

Doch noch ist die Hoffnung da, bei allen Mannschaften und neutralen Beobachtern, mag sie noch so klein oder groß sein. Und egal, wie es kommen wird: Bei all den Wünschen wird es am Ende einige unerfüllte geben.