Bezirksliga Lüneburg 3: Dass der 1. FC Rot-Weiß Achim auch in dieser Saison gegen den Abstieg spielen würde, das war allen Verantwortlichen bewusst. Entsprechend wurde der Klassenerhalt auch als Ziel dieser Spielzeit ausgerufen – derzeit Rang 14 von 16. Anders sah das vor Saisonbeginn beim VSK Osterholz-Scharmbeck aus. Der Tabellenfünfte der Vorsaison gab Platz vier als Ziel aus, immerhin will man sich ja immer verbessern. Doch beim VSK wusste man auch von vornherein, dass diese Spielzeit keine leichte werden würde. Immerhin verloren die Osterholzer mit Nuno Taha einen ihrer Führungsspieler und mussten zudem gleich 13 ehemalige Jugendspieler im Team integrieren. Dieses Unterfangen ist bisher nicht geglückt, steht der VSK doch mit lediglich vier Punkten aus zehn Spielen am Tabellenende. Das Torverhältnis ist jedoch nicht das eines Schlusslichts (16:19). Bei RW Achim ist die Schwachstelle angesichts von 34 Gegentreffern hingegen schnell ausgemacht – ohne Gegentor endete bisher keines der zehn Spiele.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Achim