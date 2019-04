Bassen. Der TSV Bassen ist derzeit neben dem TSV Ottersberg die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3. Durch einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten SV Lilienthal-Falkenberg bejubelte die Mannschaft von Uwe Bischoff den dritten Sieg in Folge und ist nunmehr seit fünf Partien ungeschlagen. „Wir haben ein gutes Spiel hingelegt, es war ein völlig ungefährdeter Sieg. Nur die Chancenverwertung war nicht gut“, sagte Manager Adrian Liegmann.

Der TSV startete mit viel Überzeugung und hätte die Partie bereits früh entscheiden können, doch beste Torchancen wurden ausgelassen. In der 17. Minute scheiterte Jannis Rust gleich doppelt, erst am stark haltenden Torwart Christian Haar und im Anschluss am Pfosten. Wenig später kratzte Haar einen fast perfekten Freistoß von Mark Moffat aus dem Giebel (29). Fünf Minuten später fiel das 1:0, als Andre Daszenies Haar mit einem platzierten Flachschuss überwinden konnte (34.).

Nach rund einer Stunde markierte Heiko Budelmann den zweiten Treffer und sorgte durch einen technisch anspruchsvollen Volleyschuss für die Entscheidung (58.). Die Gäste waren weiterhin die schlechtere Mannschaft und hatten Bassen wenig entgegenzusetzen. „Ich hätte schon erwartet, dass Lilienthal kämpferisch mehr dagegen hält“, betonte Liegmann. In der Schlussphase hätte Luca Bischoff mit einem sehenswerten Fallrückzieher fast für den Höhepunkt des Spiels gesorgt.