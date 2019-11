„Wir haben von Beginn an zu unserem Tempospiel gefunden und viele Tore über die erste und zweite Welle erzielt.“ Jannik Sievers freute sich über einen ungefährdeten 42:31 (20:14)-Sieg der von ihm trainierten Handballerinnen im Heimspiel der Landesliga gegen den TSV Altenwalde. Durch den sechsten Sieg im neunten Spiel hat der Aufsteiger seine weiße Weste vor eigenem Anhang gewahrt. Mit 12:6 Punkten steht die Sievers-Crew im Klassement auf Platz eins. Allerdings gibt die Tabelle der Landesliga noch ein schiefes Bild ab. Die Teams auf Rang zwei bis vier haben momentan noch ein oder zwei Zähler weniger auf dem Konto als der TSV Intschede.

In Führung lag der TSV Intschede gegen die Gäste erstmals in der sechsten Minute. Lisa Gerling hatte zum 5:4 für den TSV getroffen. Bis zum 12:11 (15.) war es fortan ein offener Schlagabtausch. Im zweiten Abschnitt bauten die Gastgeberinnen ihre Sechs-Tore-Führung aus der Halbzeit auf elf Tore aus. Fünf Minuten vor dem Ende traf Gerling mit ihrem siebten verwandelten Siebenmeter zum 40:29. Für den TSV Intschede steht nun ein Auswärtsspiel beim Elsflether TB an. Jannik Sivers: „Der Heimsieg des ETB gegen den ATSV Habenhausen sollte für uns Warnung genug sein.“

TSV Intschede - TSV Altenwalde 42:31 (20:14)

TSV Intschede: Lena Hahn, von Ahsen - Gerling (12/7), Meisloh (7), Bruhn (5), Albert (4), M. Witzschke (4), Dahlendorf (4), Hinz (3), Haase (2), Luisa Hahn (1), Kastens, C. Witzschke

Siebenmeter: TSV Intschede 7/7, TSV Altenwalde 8/5

Zeitstrafen: TSV Intschede 1, TSV Altenwalde PRÜ