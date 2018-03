Trotz diverser guter Chancen verloren Dennis Neumann und der SV Vorwärts Hülsen beim VSK Osterholz-Scharmbeck. (Hake)

Osterholz. Das Jahr 2018 war bisher nicht das Jahr von Ziad Leilo und seiner Mannschaft. Drei Spiele hatte der SV Vorwärts Hülsen in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zu absolvieren, allesamt gingen verloren. Zudem kassierte der SVV dabei 13 Gegentore und zeigte erschreckend schwache Leistungen, die ihren Coach auf die Palme brachten. Anders verlief nun die Partie beim VSK Osterholz-Scharmbeck. "Ich kann meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen, wir waren das bessere Team und haben nach Verden und Oyten unser bestes Saisonspiel gezeigt", lobte Ziad Leilo. Die Krux dabei: Hülsen unterlag mit 0:1 (0:0).

"Taktik, Einstellung, Kampf, das alles war viel besser als in den letzten Partien", schilderte Leilo. Doch was fehlte, war ein Torerfolg. Und der fehlte, weil der SVV beste Chancen nicht nutzte. Rafael Franco und Dennis Neumann scheiterten allein vorm VSK-Kasten, Koray Vurus verzog knapp nach langem Pass und anschließend sehenswerter Ballannahme. Die Anfangsphase gehörte derweil den Gastgebern, Tore erzielten aber auch sie nicht.

Das taten im weiteren Verlauf aber die Gäste – zumindest vermeintlich. Denn Vurus Treffer wurde von der Linienrichterin abgewunken, sie hatte Passgeber Marcel Meyer zuvor im Abseits gesehen. "Das konnte aber gar nicht sein, weil Marcel von hinten kam", ärgerte sich Leilo. Doch es sollte nicht die letzte bittere Schiedsrichterentscheidung an diesem Tag für den SVV bleiben. In Minute 70 verwandelte Felix Gartelmann einen Elfmeter für den VSK zum 1:0-Endergebnis. "Aus drei Metern wird Jan Twietmeyer der Ball an den Arm geschossen. Wenn du unten stehst, dann bekommst du halt auch solch eine Entscheidung gegen dich", haderte Leilo.

Doch das tat Hülsens Coach nicht lange: "Man hat gesehen, dass die Mannschaft lebt. Sie hatte sich Freitag ohne Trainer et cetera zusammengesetzt und man hat die Früchte gesehen. Darauf können wir aufbauen."