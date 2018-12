MTV-Kapitän Dennis Klätke (rechts) ist vor Achims Cengiz Yalcin am Ball. (Björn Hake)

Achim. Nils Krüger beendet seine Trainertätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten MTV Riede ungeschlagen. Denn auch im letzten Spiel vor der Winterpause wurde seine positive Bilanz nicht zerstört. Beim 1. FC Rot-Weiß Achim setzten sich die Rieder am Ende souverän mit 6:1 (0:0) durch. Neben einem Unentschieden gegen Osterholz gelangen dem MTV seit der Entlassung von Coach Stephan Hotzan sechs Siege – der Weg aus dem Abstiegskampf. „Das ist ein schönes Gefühl“, sagte Krüger, der für sieben Partien interimsweise übernahm und ab Januar zusammen mit Eckhardt Zunft als Co-Trainer des neuen Chefcoachs Thorsten Eppler fungieren wird.

Der deutliche Erfolg in Achim ist vor allem Riedes Angreifer Marvin Just zuzuschreiben. Er war es, den die Rot-Weißen in Hälfte zwei überhaupt nicht mehr halten konnten. Drei der dynamischen Just-Antritte führten für die Nummer zehn des MTV zu den Saisontoren vier (51.), fünf (76.) und sechs (81.). Zudem hatte er auch bei den Toren von Berkat Karaca (68./ET) und Kai Schumacher (79.) seine Füße im Spiel – manches davon geschah bei strömendem Regen. „Marvin ist ein Spieler, der den Unterschied machen kann“, lobte Krüger. Generell zeigte sich der MTV-Coach vom Kurzpassspiel in der zweiten Hälfte angetan. Das 3:0 für den Tabellenachten erzielte Schumacher per strammen Rechtsschuss (65.).

Für die Achimer dagegen hätte die zweite Halbzeit natürlich kaum schlechter laufen können. „Wir hatten zu viele Ballverluste und es versäumt, das Zentrum zu schließen“, berichtete RW-Trainer Dogan Yalcin, der aber wenigstens einmal jubeln durfte: Özgür Görmez traf wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (73.). Für Hälfte eins fand Yalcin positive Worte: „Mit der ersten Halbzeit bin ich durchaus zufrieden. Da haben wir Riede nicht zu Entfaltung kommen lassen, immer geahnt, was die machen“, meinte er. Sicherlich trug auch die Rote Karte gegen Salim Kaldirici wegen groben Foulspiels zum negativen Spielverlauf aus Achimer Sicht bei (30.). „So eine Aktion hat im Fußball nichts zu suchen“, tadelte Yalcin seinen Außenverteidiger.

Für eine minimale Spielunterbrechung in Minute 57 sorgte das Wetter. Als kurzzeitig Hagelkörner aufs Feld prasselten, entschied sich Schiedsrichter Bastian Mertel für eine kleine Pause.