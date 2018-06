Viola Prahl (rechts) musste diesmal passen und wird nach der Saison aufhören. (Güngör)

Etelsen/Wetzlar. 0:5, 0:5, 0:5, 0:5 – der RV Etelsen hat nicht einen miserablen Eindruck am fünften Spieltag der Radpolo-Bundesliga der Frauen in Wetzlar hinterlassen, sondern gar keinen. Das Etelser Duo nahm schlichtweg nicht teil. Anika Müller und Viola Prahl mussten passen, weil Prahl der Urlaub gestrichen wurde. Die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ist damit für die beiden Etelserinnen Geschichte. Doch damit nicht genug der schlechten Nachrichten: Die Zukunft des Teams ist ebenfalls fraglich, da Viola Prahl zur kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung steht.

„Viola musste kurzfristig arbeiten. Das ist bitter, aber nun mal nicht zu ändern. Das war bereits im Dezember beim Deutschlandpokal so und nun eben auch“, erzählte eine enttäuschte Anika Müller. „Das hat uns die Meisterschaft gekostet. So müssten wir alle Spiele am letzten Spieltag gewinnen, was aber unrealistisch ist, weil wir dann in der schwierigen Gruppe sind.“ Auf Rang acht wird das Etelser Duo nun geführt, das Final-Six um die Qualifikation zur Meisterschaft ist kaum noch zu erreichen. Immerhin steht der Klassenerhalt bereits fest.

Bundesliga oder Nachwuchs?

Doch ob es ein Etelser Duo in der kommenden Bundesliga-Saison überhaupt noch geben wird, ist fraglich. Viola Prahl wird aus privaten Gründen aufhören. „Nun muss ich mir die Frage stellen, ob ich mir nochmals eine neue Partnerin suche, oder ob ich mich auf den Polo-Nachwuchs konzentriere, den wir jetzt haben. Ich weiß es einfach noch nicht“, verrät Anika Müller.