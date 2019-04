Noch zwei Nachholspiele haben die Vikings des TB Uphusen in der Floorball-Regionalliga Nordwest auszutragen. Derzeit stehen sie auf dem zweiten Platz und spielen somit eine erfolgreiche Saison. Doch die kürzliche Klatsche gegen den Meister Hannover Mustangs hat gezeigt, warum die Zukunft der Vikings eine ungewisse ist. Mit 8:20 gingen sie unter, was vor allem auf die personelle Situation zurückzuführen ist.

„Daher hatten wir mit der Pleite auch gerechnet“, betont Spielertrainer Sascha Richter. „Bei uns hat während der Saison die Man-Power stark nachgelassen. Daher befinden wir uns nun in einem Umbruch.“ Wie dieser aussehen wird, das ist noch fraglich, denn die Optionen sind vielzählig. „Ich will die Abteilung und die Liga halten, aber personell ist das sehr problematisch“, spricht Richter von einer prekären Situation. Einige Spieler gehen an anderen Orten studieren, manche verlassen den Verein aus beruflichen Gründen, zwei andere verabschieden sich demnächst in Auslandssemester. „Teils müssen wir mit nur neun Leuten arbeiten. Das ist extrem wenig für die Regionalliga“, berichtet Richter.

Entweder man müsse in der nächsten Saison davon ausgehen, im hinteren Tabellenbereich zu landen, oder man gehe eine Kooperation ein. Möglicher Partner: TV Lilienthal, der sich nun aus der Bundesliga zurückzieht. Ebenso ist eine Dreierkombination möglich, denn Lilienthal stellt bereits eine SG mit dem VfR Seebergen in der Regionalliga.