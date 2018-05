Trug sich unter der Woche gegen Göttingen noch in die Torschützenliste ein, gegen Celle vergab Yannis Becker (links) diese Möglichkeit zweifach. (Hake)

Abstiegskampf und das Duell mit einem direkten Konkurrenten geht 0:0 aus. Wie ist dieses Ergebnis einzuordnen, ist es ein gewonnener Punkt, sind zwei mögliche Zähler auf der Strecke geblieben? Möglichkeiten gibt es genügend, Fabrizio Muzzicato entschied sich nach dem 0:0 des TB Uphusen beim MTV Eintracht Celle in der Fußball-Oberliga Niedersachsen für keine der Varianten – vorerst. "Was dieser Punkt am Ende wert ist, werden wir noch sehen", wusste auch Uphusens Trainer das Ergebnis noch nicht einzuordnen.

Positiv war: Der TB Uphusen blieb auch im achten Spiel in Folge unbesiegt. Doch der Gastgeber war der Tabellenvorletzte, ein Sieg hätte dementsprechend einen weiteren großen Schritt bedeutet. Doch was der Punkt auch bringen wird, Muzzicato war zufrieden mit dem, was seine Mannen in Celle boten. "Ich habe die Mannschaft wieder etwas verbessert als zuletzt gesehen."

Vom Gegner habe er etwas gesehen, das ihn überraschte: "Ich dachte, das von Celle am Ende mehr kommen würde, dass sie mehr Risiko eingehen würden, weil sie dieses Spiel als letzte Chance sehen würden. Doch sie blieben hinten stehen und wir mussten uns deshalb immer wieder durchspielen. Ich dachte, wir würden gegen Ende mehr Räume bekommen, doch sie scheinen sich schon irgendwie mit dem Abstieg abgefunden zu haben", schilderte Muzzicato.

Zu Beginn der Partie sah das aber noch gänzlich anders aus, da hätte die gastgebende Eintracht laut Muzzicato noch ziemlich "Alarm" gemacht. Der TBU kam nicht zur Entfaltung, während der MTV sich insbesondere über die schnellen Außen gefährlich zeigte. Doch zwingend sei der Gastgeber nicht geworden. Die beste Chance hätten noch die Gäste gehabt: Philipp-Bruno Rockahr hätte in Minute 20 vergeblich versucht, den MTV-Keeper auszuspielen.

Nach der Pause musste die Eintracht laut Muzzicato dem Tempo der ersten Hälfte Tribut zollen. Uphusen seinerseits fehlte aber wie in den Wochen zuvor die Durchschlagskraft im letzten Spielfelddrittel. Zwei Chancen von Yannis Becker seien noch aussichtsreich gewesen, wurden aber nicht genutzt. So ging die Partie als Nullnummer in die Statistik ein, hatte jedoch noch einen unrühmlichen Höhepunkt: Uphusens Yagmur Horata sah aufgrund einer Tätlichkeit die Rote Karte, zuvor hatte es nach hartem Foul an Ali Achour eine Rudelbildung gegeben. "Er sagte, er sei gekniffen worden und hätte den Spieler dann geschubst. Die anderen sagten aber, es sei mehr als nur ein Schubser gewesen. Ist auch egal, es darf ihm nicht passieren", betonte Muzzicato.