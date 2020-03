Wie viele andere Sportler fragen sich auch die Rollstuhlrugby-Spieler der Achimer Heroes, wie, wann und ob ihre Saison noch fortgesetzt wird. Der Regionalligist spielt seine bisher beste Saison und rangiert auf Platz zwei und hat Rang eins ins Auge gefasst. Der bisher letzte Auftritt der Heroes war aber nicht in der Liga.

Zum wiederholten Male nahmen die Rollstuhlrugby-Spieler am Donnersmarck-Cup teil, der vor Kurzem seine elfte Auflage feierte. Beim Inklusionsturnier herrschen etwas andere Regeln als im Ligabetrieb. In der Regionalliga dürfen lediglich Personen mitspielen, die Einschränkungen an gleich drei Gliedmaßen haben. In Rheinsberg beim Donnersmarck-Cup durfte pro Mannschaft ein Sportler ohne Behinderung eingesetzt werden. Insgesamt konkurrierten acht Teams um den Pokal und die 1000 Euro Preisgeld.

Die Vorrunde verlief noch sehr erfolgreich für die Achimer, schlossen sie die Gruppe doch als Erster ab, da sie gegen die Hannover Neckbreakers, Thuringia Bulls und Greifswalder Rollmöpse jeweils siegten. Im Halbfinale gegen die San Felice Allstars endete jedoch die Siegesserie. „Wir hätten auch ins Finale kommen können, aber wir haben alle spielen lassen. Die Platzierung war zweitrangig, der Spaß stand im Vordergrund. Daher wäre es nicht schön gewesen, wenn ich nur die besten Vier hätte spielen lassen“, berichtete Spielertrainer Nacer Menezla. Zum Abschluss mussten sich die Heroes auch im Spiel um Platz drei gegen Hannover geschlagen geben, doch Menezla war zufrieden mit dem Auftritt der Heroes. Turniersieger wurden die Heidelberg Lions.

Zufrieden ist Menezla auch mit dem bisherigen Verlauf der Regionalligasaison. Die Achim Heroes belegen einen Spieltag vor Schluss Rang zwei hinter Leipzig. „Am ersten Spieltag hatten wir Pech, da ich krank war. Wir haben aber Leipzig bereits geschlagen und könnten sie am letzten Spieltag noch überholen“, erzählte Menezla. Doch auch das Saisonende im Rollstuhlrugby ist ein ungewisses. Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband (DRS) hat bisher alle Veranstaltungen bis zum 30. April abgesagt.