Ungläubige Gesichter: Trainer Werner Kernebeck und die Volleyballer vom TV Baden II erleben in Delmenhorst ein Kuriosum. (Björn Hake)

Delmenhorst. Zunächst lief alles wie gehabt: Die Oberliga-Volleyballer vom TV Baden II trafen pünktlich zum Auswärtsspiel bei der VG Delmenhorst-Stenum ein, wärmten sich für das anstehende Duell auf. Dann sollte eine Nachricht beide Mannschaften jedoch unter Stress setzen. Weil der Gastgeber vergaß, die Blücherweghalle für die Begegnung zu blocken, mussten die Teams die Halle verlassen. Es stellte sich die Frage: „Blasen wir das Spiel jetzt ab oder können wir woanders spielen?“, beschrieb TVB-Trainer Werner Kernebeck. Erstere Variante fand keinen Anklang, sodass kurzerhand der Spielort geändert wurde: Beide Volleyball-Teams dackelten einmal knapp fünf Kilometer und über zehn Minuten durch ganz Delmenhorst und landeten in der Uhlandstraße. Nach 20-minütiger Wartezeit im Kalten wärmten sich die Teams dann erneut auf und trugen eben dort die Oberliga-Begegnung aus. Die kuriosen Umstände setzten sich zwar weiter fort, da das für den Punktestand erforderliche Internet die Arbeit des Schiedsgerichtes verzögerte. Der TVB ließ sich davon aber nur geringfügig beeinflussen, da er mit dem 3:0 (25:22, 25:22, 25:12)-Erfolg der Favoritenrolle eindeutig gerecht wurde.

Die Begleiterscheinungen aber, sagte Kernebeck, gingen nicht spurlos an seinen Spielern vorüber. „Das war nicht so tragisch. Wir haben die Gegebenheiten so akzeptiert. Das war aber alles auch nicht angenehm und da brauchst du einen Moment, um in Fahrt zu kommen“, berichtete der Badener Coach. Das Ergebnis waren zwei Sätze, in denen sich der TVB so ein wenig zum Sieg schleppte. „Wir haben viele Eigenfehler produziert. Unsere Angriffsstatistik war nicht gut“, analysierte Kernebeck. Dabei erlebte der TVB komplett unterschiedliche Verläufe. Im ersten Satz führte die Reserve der Zweitligamannschaft lange hoch, ließ den Tabellenvorletzten noch einmal herankommen und siegte letztlich dennoch. Der zweite Satz lief dann umgekehrt. Hier führten die Delmenhorster lange mit über drei Punkten, aber brachten den Vorsprung nicht über die Bühne. Denn anders als der Gastgeber, der im ersten Satz nur den Abstand verkürzte, drehte der TVB den zweiten Satz am Ende noch zu seinen Gunsten. Und im dritten Satz schien dann die Luft bei den Hausherren raus zu sein. Beim 25:12 dominierte die zweite Badener Mannschaft den Gegner total, zurrte damit das 3:0 fest.

Erfreulich aus der Sicht von Kernebeck war der Einbau der beiden Nachwuchsspieler Jonathan Ludwig und Max Kernebeck. Beide, die sonst mehrheitlich in der dritten Mannschaft zum Einsatz kommen, sammelten viel Spielzeit. „Für sie ist das ein schönes Erlebnis gewesen“, meinte er. Durch den Erfolg ist die zweite Badener Mannschaft nun aktuell auf dem zweiten Rang platziert. Der Rückstand auf den Oberliga-Tabellenführer TuS Bersenbrück beträgt einen Punkt. Im nächsten Spiel beim Tabellennachbarn VfL Wildeshausen am 3. November ab 15 Uhr geht es aber zunächst darum, den Abstand auf den Dritten zu vergrößern. „Das wird eine knackige Angelegenheit“, prognostiziert Kernebeck.