Daria Trompeter, Melanie Seitz, Tabea Ehlert und Laura Ehlert (v.l.) haben in Bremen ihre Tabellenführung verteidigt. (fr)

Bremen. Erstmals fand jetzt in Bremen ein Spieltag der Prellball-Landesjugendliga Niedersachsen der Altersklassen 15 bis 18 statt. „Erstmals und ungewöhnlich daher, weil es sich eigentlich um eine Spielklasse des Landesturnverbandes Niedersachsen handelt und daher Bremen als Austragungsort normalerweise nicht infrage kommt“, sagte Volker Heinze, Prellball-Chef beim TV Sottrum. „Da sich aber vernünftigerweise die Verantwortlichen auf ein Mitspielrecht von Bremer Teams geeinigt hatten, war auch die Vergabe eines Spieltages nach Bremen folgerichtig.“ Die Sottrumer waren in der Hansestadt mit fünf Teams dabei.

Bei der männlichen Jugend trat der TV Sottrum III erneut außerhalb der Wertung an. Volker Heinze, Nicklas Clayton und ein wechselnder Spieler traten mit Hauptziel an, ihrem Teamkameraden, Down-Syndrom-Schützling Christian Seitz, die Teilnahme am regulären Spielbetrieb zu ermöglichen. Immerhin eines von fünf Spielen gewann die Mannschaft um Seitz.

Die Jungs vom TV Sottrum II – ein reines C-Jugendteam – schnappten sich ebenfalls einen Sieg. Besiegt wurde der TuS Concordia Hülsede. Die erste Mannschaft des TV Sottrum hat hingegen ganz andere Ambitionen. Sie wollen sich über die Landesjugendliga das Ticket für die Norddeutsche Meisterschaft sichern. Das Team gewann viermal und musste sich nur dem MTV Markoldendorf (27:35) geschlagen geben. „Der derzeitige vierte Platz lässt aber noch alle Chancen auf eine direkte Qualifikation offen“, sagte Volker Heinze über den weiteren Saisonverlauf.

Mädchen zeigen starke Leistungen

Überragend hat sich laut Volker Heinze der TV Sottrum I in der weiblichen Jugend präsentiert. Daria Trompeter, Melanie Seitz, Tabea und Laura Ehlert behielten ihre weiße Weste. Mit Siegen gegen MTV Wohnste II (37:23), TuS Aschen-Strang I (36:23), MTV Eiche Schönebeck II (30:28), TuS Aschen-Strang II (42:12) und MTV Eiche Schönebeck I (32:30) verteidigte das Team die Tabellenführung. „Damit ist die Mannschaft auf direkten Qualifikationskurs und kann sich eigentlich nur noch selber stoppen“, meinte Heinze. Erfahrungen sollen dagegen die Mädchen vom TV Sottrum II sammeln. Nach dem zweiten Spieltag liegt das junge Team auf dem sechsten Tabellenplatz. In Bremen holte der TVS II drei Siege aus fünf Begegnungen.