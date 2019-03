Fabio Bartolone (l.) kann wieder auf Artem Tscherwinski setzen. (Björn Hake)

Baden. Nur selten standen die Volleyballer des TV Baden in dieser Saison vor einer Pflichtaufgabe. Kein Wunder: Schließlich war der Aufsteiger in der 2. Bundesliga Nord zumeist Außenseiter. Doch an diesem Sonnabend (Anpfiff um 18 Uhr) ist die Ausgangslage ein wenig anders – fast schon ungewohnt. Wenn der TVB zum DJK Delbrück fährt, ist er durchaus in der Favoritenrolle. Denn dem gastgebenden Schlusslicht ist noch immer kein Sieg gelungen. Die Badener können darüber hinaus mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Zwei Männer, die für den TV Baden verantwortlich sind, sind sich vor dem Duell beim Tabellenletzten einig. Sowohl Manager Peter-Michael Sagajewski als auch Trainer Fabio Bartolone warnen davor, den Kontrahenten zu unterschätzen. „Das wäre der größte Fehler, den wir machen können“, bestätigt Bartolone. „Wir dürfen nicht denken, dass wir automatisch gegen Delbrück gewinnen, weil wir jetzt Essen und Mitteldeutschland besiegt haben.“ Der Italiener ist sich zudem sicher, dass Delbrück gegen sein Team alles geben wird. „Für die ist es die wohl letzte Chance, noch ein Spiel in der 2. Liga zu gewinnen.“

Tscherwinski wieder dabei

Dennoch geht Fabio Bartolone die drittletzte Partie sehr mutig an. „Wenn wir so auftreten wie in den letzten Partien, können wir natürlich auch in Delbrück gewinnen“, sagt der Coach. Besonders der Überraschungserfolg beim amtierenden Meister und Tabellenführer CV Mitteldeutschland habe für mächtig Auftrieb gesorgt. Und er hat den TV Baden von den Abstiegsrängen gebracht. Holen die Badener in Delbrück die drei Punkte, setzen sie den USC Braunschweig, den großen Konkurrenten im Abstiegskampf, mächtig unter Druck.

In Delbrück wird auch Badens Mittelblocker Artem Tscherwinski wieder im Kader stehen. Zuletzt fiel er mit Rückenproblemen aus. „Bei hundert Prozent ist er aber noch nicht wieder“, sagt Fabio Bartolone.