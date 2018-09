Sumir Dixit (rechts) legte einen unglücklichen Start in die neue Saison hin. Der Aufbauspieler der BG Bierden-Bassen-Achim nahm im Spiel gegen Vorjahresmeister Bremen 1860 II die Rolle als Unsicherheitsfaktor ein. (Björn Hake)

Mit 74:85 (34:52) haben sich die Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) zum Saisonauftakt der Bezirksoberliga beim Vorjahresmeister von Bremen 1860 II geschlagen geben müssen. Von Beginn an liefen die Gäste einem Rückstand hinterher. Zu selten schaffte es das Team von Coach Elmar Wohl, die Kreise vom Bremer Topscorer Hardy Hinrichs (29 Punkte) einzuschränken. Hinrichs führte seine Mannschaft mit acht Dreiern zu einem komfortablen 18-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit. In der Pause hatte Spielertrainer Wohl mögliche Ansätze zur Verbesserung schnell analysiert: „Vermutlich habe ich zu lange an der Zonenverteidigung festgehalten. Vor allem Hinrichs haben wir dadurch nie in den Griff bekommen. Er hat aber auch einen Sahnetag erwischt und teilweise trotz Verteidigung einfach über uns hinweg geworfen.“

Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts ging nochmals ein Ruck durch das Team der BG BiBA. Wohl hatte seiner Mannschaft nun eine konsequente Mann-gegen-Mann-Verteidigung verordnet, wodurch die Gastgeber kaum noch zu kontrollierten Abschlüssen kamen. Zudem wurde – auch bedingt durch personelle Wechsel – in der Offensive deutlich strukturierter gespielt. Unter dem gegnerischen Korb punkteten vor allem Jan Fikiel (28 Punkte) und Niklas Gehrmann (18) beständig, sodass der Rückstand zeitweise nur noch zwei Zähler betrug. Im Schlussviertel überzeugte die zweite Reihe von Bremen 1860 II aber durch eine enorm hohe Trefferquote. Die BG BiBA musste abreißen lassen und konnte nicht mehr an das starke dritte Viertel anknüpfen. Insbesondere dem sonst sicheren Aufbauspieler Sumir Dixit unterliefen ungewohnte Ballverluste. „Letztlich war es eine vermeidbare, aber nicht unverdiente Niederlage. Nur ein gutes Viertel reicht auf diesem Niveau nicht aus. Um Bremen 1860 II zu schlagen, hätten wir länger mit der Ruhe und Struktur aus dem dritten Viertel agieren müssen“, urteilte Wohl.

BG BiBA: Fikiel (28 Punkte), Gehrmann (18), Wohl (13), Hartleb (6), Dixit (5), Fichtner (2), Jäger (2), Anhalt, Fischer, Gläser, Schierloh, Stolze