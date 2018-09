Hinterließ ein großes personelles Loch: Agnetha Rippe. (Hake)

Thedinghausen. Chef-Coach weg, Co-Trainer weg, Korbhüterin und zugleich Ausnahmespielerin weg, vier weitere Akteurinnen weg (eine geht ins Ausland, drei legen eine Babypause ein) – die Situation bei den Korbballerinnen des TSV Thedinghausen könnte vor dem anstehenden Saisonstart in der Bundesliga Nord kaum schlechter sein.

Es war beim Saisonabschluss-Grillen, als Thomas Piper und Oliver Ihde erfuhren, dass sie nur noch einen Kader von vier Spielerinnen für die nächste Spielzeit zur Verfügung haben würden. „Uns ist plötzlich die halbe Mannschaft weggebrochen. Das war ein Schock für uns“, beschreibt Piper die Situation, die auch für ihn und seinen Co-Trainer Konsequenzen nach sich ziehen sollte.

Wenig später stand der Entschluss fest: Das Trainergespann hört auf. „Wir haben einfach keine sportliche Perspektive mehr gesehen. Ich war noch nie ein Freund davon, ohne Korbhüterin zu spielen. Es hat für uns sportlich gesehen keinen Sinn mehr gemacht. Es gibt keine Spielerin, die mal hochspringen kann, um einen Ball abzufangen“, begründet Piper den Entschluss.

Der entscheidende Punkt war der Weggang von Korbhüterin Agnetha Rippe. Ihr Wechsel zur SG Findorff-Bremen, dem Klassen-Konkurrenten des TSV Thedinghausen in der Bundesliga Nord, hatte ebenfalls perspektivische Gründe. Zwar wurde der TSV Meister und zuvor Vizemeister der Nord-Staffel, doch bei den Deutschen Meisterschaften stand jeweils lediglich Platz sechs unter sechs Teams zu Buche. „Das ist sicherlich ein Grund, das war auch rauszuhören. Als die anderen dann ihre Abschiede verkündet hatten, sah auch Agnetha keine Perspektive mehr. Sie ist eine Ausnahmespielerin, sie betreibt einen großen Aufwand für Korbball und will sich irgendwann mal eine Medaille um den Hals hängen“, erzählt Piper.

Für ihn selbst ist nun erst mal Pause angesagt. „Ich bin nicht der Typ, der gleich zu einem anderen Verein wechselt. Es gab Anfragen, aber die habe ich erst mal zur Seite gelegt. Ich werde jetzt abwarten und mir die Spiele als Zuschauer mit einem weinenden Auge anschauen. Zur nächsten Saison werde ich dann schauen, wie es weitergeht.“ Gleiches gelte für seinen Co-Trainer Oliver Ihde. „Wir sind so verblieben, dass wir erst mal eine Pause machen. Wenn sich dann etwas Neues ergibt, werden wir auch wieder zusammenarbeiten“, verrät Piper.

Chancenloser TSV Thedinghausen?

Gut funktionieren werde es allerdings nicht beim TSV Thedinghausen in der anstehenden Bundesliga-Saison, da ist sich Thomas Piper sicher. „Man muss kein Prophet sein, Thedinghausen wird leider chancenlos sein.“ Das sieht Anke Knief anders. Sie ist die Interimstrainerin des neuen TSV und betreut zugleich auch die zweite Mannschaft. „Ich mache das für diese Saison und dann schauen wir weiter.“ Sie kann den Abgang des Trainergespanns nicht nachvollziehen: „Man lässt eine Mannschaft nicht einfach im Stich.“ Doch die Vergangenheit soll ruhen, die Zukunft steht an. Und die ist keine rosige. Knief weiß, dass den Thedinghauserinnen eine äußerst schwierige Spielzeit bevorsteht: „Aber es gibt die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen.“

Mit Reaktivierten sowie Spielerinnen der zweiten Mannschaft soll das Unterfangen realisiert werden. Die Zweite verfügt zudem über zwei Korbhüterinnen, die sich in der Ersten aber nicht festspielen wollen. Dementsprechend können sie jeweils in zwei Saisonspielen für die Erste auflaufen. Somit können vier der 18 Duelle mit Korbhüterin bestritten werden. Dies werden wohl Partien gegen die vermeintlich Schwächeren sein, um die Punkte-Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. „So in etwa ist der Plan“, bestätigte Knief. Die anderen Gegner müssten sich dann auf eine Manndeckung einstellen, die ungewohnt für die Kontrahenten sein soll, und durch die der eine oder andere weitere Zähler geholt werden soll.

Die ersten Möglichkeiten ergeben sich am Sonntag in Stuhr, wo Thedinghausen auf den TuS Sudweyhe und den TB Stöcken treffen wird.

TSV-Kader: Corinna Ehlers, Janne Scheeper, Insa Bargmann, Neele Knief, Vanessa Rippe, Cerrin Wolf, Elke Dahme, Gabi Rippe.