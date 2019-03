Thomas Blau (Björn Hake)

Achim/Verden/Bremen. Während es für die Volleyballer des TSV Bierden trotz einer enttäuschenden 1:3-Niederlage bei Bremen 1860 IV weiterhin um den Oberliga-Aufstieg geht, sind die Träume des TV Baden III und TV Verden am vorletzten Spieltag endgültig geplatzt.

Mit einem Sieg hätte der TSV Bierden den Aufstieg vorzeitig perfekt machen können. Doch im Spitzenspiel der Landesliga 2 unterlag das Team von Jochen Würdemann dem Tabellenzweiten Bremen 1860 IV verdient mit 1:3 (21:25, 25:16, 22:25, 17:25). „Wir wussten, dass es richtig schwierig werden würde. Insbesondere bei der Annahme waren wir nicht gut genug“, betonte Würdemann, dessen Team geschockt wirkte, als sich Hauptangreifer Thomas Blau während des ersten Satzes die Achillessehne riss. „Es wäre aber auch mit ihm eng geworden“, glaubt Würdemann. Durch die Niederlage beträgt der Vorsprung auf Bremen 1860 nur noch ein Punkt. Im abschließenden Punktspiel beim Tabellen-Vierten Vareler TB muss also unbedingt gewonnen werden, um den Weg in die Relegation zu verhindern. Kurios: Auch die Bremer spielen am gleichen Tag, dem 16. März, in Varel und müssen vorlegen. „Das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein“, hofft Würdemann und ergänzt: „Wir wollen unbedingt Meister werden.“

Nicht mehr im Aufstiegskampf eingreifen kann der TV Baden III. Der aktuell Drittplatzierte hat sich durch eine bittere 1:3-Pleite (22:25, 20:25, 25:22, 28:30) gegen den Vareler TB alle Chancen verbaut. „Uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Wir konnten die starken Angreifer nicht kontrollieren“, gibt Trainer Ole Seuberlich zu, der sich diesen blutleeren Auftritt aufgrund der Wichtigkeit der Partie kaum erklären konnte. „Wir waren einfach nicht fokussiert. Ich habe sehr viel durchwechseln müssen, weil die meisten Spieler unter ihren Möglichkeiten geblieben sind“. Das zweite Spiel gewann der TVB zwar mit 3:2 (25:23, 25:15, 17:25, 23:25, 15:13) gegen die VG Delmenhorst/Stenum II, aber dieser Sieg kam zu spät. „Es ist ein frustrierender Abschluss, weil das Team in dieser Saison im Training so hart gearbeitet hat“, war Seuberlich enttäuscht. Eine ebenfalls schwache Leistung zeigte der TV Verden, der nach zwei deutlichen 0:3-Niederlagen gegen den TuS Wunstorf und die SG Lachendorf/Eschede II den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten muss. „Gegen Lachendorf haben wir die schlechteste Saisonleistung gezeigt, es war grausam“, fand Spieler Rainer Holzem deutliche Worte.