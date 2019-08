Einsatz und Kampf waren Trumpf im Aufeinandertreffen des TB Uphusen und Eintracht Northeim. In dieser Szene versuchte Uphusens Rilind Neziri (rechts), den Ball zu behaupten. (Björn Hake)

Uphusen. Der TB Uphusen hat in der Fußball-Oberliga Niedersachsen den perfekten Saisonstart verpasst. Dem 2:1-Auftakterfolg bei Kickers Emden folgte am Freitagabend eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den FC Eintracht Northeim. Aber die war unnötig. Und gleichsam unglücklich.

Vor der Pause sahen die Zuschauer eine von beiden Seiten intensiv und mitunter auch aggressiv geführte Partie, der lediglich die Tore fehlten. Allerdings waren die Gastgeber einem solchen näher als die Northeimer. Sie besaßen gleich mehrere Gelegenheiten zur Führung, wobei Philipp-Bruno Rockahr die größte hatte, als er nach starker Vorarbeit von Rilind Neziri aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Eintracht-Keeper Christopher Meyer scheiterte (22.). Das hätte Uphusens 1:0 bedeuten können, ja müssen. Rockahr war es auch, der eine Viertelstunde später mit einem Kopfball erneut am Gäste-Schlussmann scheiterte.

Doch auch die Eintracht blieb offensiv nicht untätig. Allerdings musste für ihre beste Gelegenheit ein Standard herhalten, als Thorben Rudolph mit einem Freistoß aus rund 20 Metern an TBU-Torwart Christian Ahlers-Ceglarek scheiterte, der auch den nachfolgenden Versuch von Maurice Franke zunichte machte (24.). So ging es torlos in die Pause.

Im Anschluss machten die Uphuser dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten: Sie drängten auf die Führung. Doch weder Ramien Safi noch Marius Winkelmann vermochten Christopher Meyer zu überwinden (46./53.) Er entwickelte sich langsam, aber sicher zum Uphuser Albtraum.

Wie Effektivität funktioniert, demonstrierten dann die Gäste. Deren 0:1 durch Ilyas Bircan fiel quasi aus heiterem Himmel (55.). Aber es stärkte das Selbstvertrauen der Eintracht-Kicker merklich, was zwei Pfostentreffer kurz nacheinander bewiesen. Uphusen im Glück – das hatte lange Zeit ganz anders ausgesehen. Zu allem Überfluss kassierte Sebastian Kmiec auch noch die Rote Karte (70.). Schiedsrichter Sebastian Lampe (Friesoythe) hatte eine Tätlichkeit erkannt – eine durchaus diskussionswürdige Entscheidung. Nützte aber alles nichts, der TBU musste in Unterzahl weitermachen – und versuchte trotzdem noch, die Wende herbeizuführen. Ohne Erfolg. Dass Miguel Mendoza kurz nach seiner Einwechslung nur den Pfosten traf (79.), passte irgendwie ins Gesamtbild. „Wenn du solche Chancen hast, musst du auch treffen“, fasste TBU-Coach Fabrizio Muzzicato das Geschehen treffend zusammen.