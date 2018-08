Hatte am Ende das Nachsehen: Der TSV Ottersberg musste sich dem Rotenburger SV, hier mit Arthur Bossert (rechts), geschlagen geben. (Michael Braunschädel)

Bis zu dieser Runde, bis zum Achtelfinale war klar: Zwei Mannschaften aus dem Kreis Verden würden noch mit von der Partie um den Fußball-Bezirkspokal Lüneburg sein. Bis zu dieser Runde dezimierten sich die kreisverdener Teams selbst. Nun trafen die beiden verbliebenen Vertreter auf Mannschaften aus anderen Kreisen. Und nun ist der Kreis Verden nicht mehr vertreten, weder der MTV Riede (siehe Bericht auf dieser Seite) noch der TSV Ottersberg haben den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die Bezirksliga-Kicker von der Wümme verloren ihre Heimpartie gegen die Landesliga-Kicker von der Wümme, den Rotenburger SV. Am Ende hieß es 2:3 (1:2) aus Sicht der Gastgeber.

In den ersten Minuten überließ der TSV den Gästen das Feld und probierte, die Räume eng zu machen. Das gelang der Elf von Coach Jan Fitschen auch, den Fernschuss von Arthur Bossert (Zugang vom TV Oyten) mal ausgenommen (3.). Mehr als vage Halbchancen waren zunächst auf beiden Seiten nicht zu beobachten. In Minute 19 dann der erste Rückschlag für die Platzherren. Nach einem weiten Schlag aus dem Rotenburger Halbfeld sprang der Ball 25 Meter vor dem Ottersberger Tor auf. Rotenburgs Angreifer Björn Mickelat erfasste die Situation blitzschnell und ließ den herauslaufenden Keeper Felix-Rolf Mindermann per Bogenlampe äußerst unglücklich aussehen. Coach Jan Fitschen wählte für diese Szene noch ein anderes Adjektiv: „Beim ersten Tor haben wir uns ziemlich ungeschickt verhalten.“ Die Gäste forcierten nun ihre Angriffsbemühung. Ein langer Seitenwechsel von Jelle Röben nach links war der Ausgangspunkt für den zweiten Rotenburger Treffer. Marcello Menezes Muniz düpierte mit einer Körpertäuschung gleich zwei Ottersberger Verteidiger, ehe er mit viel Übersicht den Ball im kurzen Eck versenkte (24.).

Ein neuer Hauch von Leben

Der Doppelschlag zeigte bei Ottersberg Wirkung. Aus dem Mittelfeld heraus fanden die Pässe keine Abnehmer: Entweder wählten die Angreifer die falschen Laufwege, oder dem Pass fehlte die Genauigkeit. Zudem häuften sich kleinere Nickligkeiten seitens der Gastgeber. Zusätzlich war die Offensive deutlich zu harmlos, der erste Eckball wurde in Minute 39 notiert. Und die rechte Defensivseite wurde immer wieder von Marcello Menezes Muniz vor Probleme gestellt. So auch bei einem Treffer ans Lattenkreuz in der 40. Minute. Doch dank der anschließenden Aktion keimte wieder Hoffnung im Lager des TSV auf. Nach einem Eckball hauchte Egzon Prcani mit dem Anschlusstreffer den Gastgebern wieder neues Leben ein. Dieses wäre ihnen beinahe postwendend wieder ausgehaucht worden: Artur Bosserts Tor wurde aufgrund eines Pressschlags mit Keeper Mindermann abgepfiffen.

Zur zweiten Hälfte stellte Fitschen um: Kapitän Dominik Rosenburg rutschte ins offensive Mittelfeld und Samet-Can Ögütucen ersetzte Luca Andresen in der Innenverteidigung. Zunächst resultierte diese Umstellung in mehr Ballbesitz, doch mit zunehmender Spielzeit verlor sie an Wirkung. Die nächste Chance gehörte zudem dem RSV. Erneut war es Bossert, der diesmal per Seitfallzieher an Mindermann scheiterte (52.). Doch generell blieben gefährliche Torraumszenen Mangelware, auf beiden Seiten. Der Wille war den Platzherren anzumerken, doch die Aktionen waren zumeist ungenau und uninspiriert.

Erst eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie prüfte Jan Stubbmann Gästekeeper Henner Lohmann mit einem Flachschuss. In der Schlussphase, als der TSV allmählich mehr Risiko einging, ergaben sich noch weitere Chancen, die zunächst aber hüben wie drüben vergeben wurden. In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung: Artur Bossert bediente den kurz zuvor eingewechselten Atilla Iscan, der ohne Mühe zum 3:1 für den Rotenburger SV einschob (90.+1). Ottersberg antwortete nochmals mit dem schönsten Tor des Tages: Niklas Falldorf verwandelt einen Freistoß direkt. Doch das 2:3 kam zu spät.

„Diese Niederlage war unnötig. Wir haben uns gut verkauft, allerdings waren unsere Aktionen nicht zwingend genug. In der zweiten Halbzeit haben wir alles probiert, doch es reichte am Ende nicht“, bilanzierte Fitschen.