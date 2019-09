Stephan Hotzan hat die U19 der JSG Bierden/Uphusen übernommen. (Björn Hake)

Die U19 der JSG Bierden/Uphusen hat in ihrem dritten Saisonspiel der Fußball-Landesliga ihre zweite Niederlage kassiert. Das 1:2 (0:0) beim TSV Stelle war eine unnötige, unglückliche und zugleich sehr späte Pleite.

Am vorherigen Spieltag (5:2-Sieg gegen Buxtehude) hatte Fabrizio Muzzicato noch die Effektivität der JSG gelobt. Nun nahm ein anderer Coach auf der Bank Platz und monierte hingegen die Effektivität. Es ist Stephan Hotzan, der nun die Rolle als Trainer übernimmt. In seinem ersten Spiel sah er viel Positives, nur eben nicht die Chancenverwertung. „Ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen, nur sie müssen die Chancen nutzen.“ Laut Hotzan hätte seine Truppe bereits 3:0 führen müssen, ehe sie in Rückstand geriet (66.). Zumindest nach einem Punkt sah es kurz vor Schluss aus, da Philipp Schippert per Kopfball auf 1:1 stellte (87.). Doch in der 90. Minute leistete sich die JSG ein unnötiges Foul im Strafraum und verlor die Partie noch 1:2.