Unnötiges Remis für SG Achim/Baden II

War beim Ertönen der Schlusssirene alles andere als glücklich: Florian Schacht, Trainer der SG Achim/Baden II. (Björn Hake)

Keinen Sieger hat es im Spiel zwischen der SG Achim/Baden II und der HSG Stuhr gegeben. Die beiden Handball-Landesligisten trennten sich 26:26 (14:14). Während die Gäste den Teilerfolg in der Achimer Lahofhalle feierten, sah man aufseiten der SG angesichts einer 23:20-Führung nur enttäuschte Gesichter. Eine komplette Bruchlandung der Gastgeber verhinderte Marico Dumke: Zehn Sekunden vor Spielende markierte Achims Rückraumspieler mit seinem sechsten Tor den Endstand.

„Soweit darf es gar nicht kommen. Wir haben die Partie im Griff, schließen dann unkonzentriert und überheblich ab und müssen schlussendlich sogar mit dem einen Zähler zufrieden sein“, kommentierte Florian Schacht. Den Punkt, befand der Trainer der SG Achim/Baden II, hätten sich die Gäste redlich verdient. „Stuhr hat nie aufgegeben und ist dafür belohnt worden.“ Nachdem Marico Dumke in der 46. Spielminute zum 23:20 für Achim getroffen hatte, schien das Match aus Sicht der Oberliga-Reserve den erhofften Verlauf zu nehmen. In der Folge hielt Ashkan Sadeghi Stuhr im Spiel. Viermal in Folge parierte der HSG-Keeper glänzend. Beim 25:25 (59.) durch Jan Burgdorf war dann wieder alles offen. „Obwohl am Ende sogar mehr drin war, bin ich zufrieden. Meine Mannschaft hat gut gefightet und immer an sich geglaubt. Wichtig war, dass wir im zweiten Durchgang die Anspiele an den Kreis besser abgeschirmt haben“, zog Stuhrs Trainer Sven Engelmann Fazit.

Dessen Truppe verzeichnete auch den besseren Start. Bis zum 10:9 (20.) behauptete der Sechste der Vorsaison eine knappe Führung. In Halbzeit zwei lag die SG Achim/Baden II durch einen Treffer von Torge Wichmann erstmals mit drei Treffer in Führung (19:16). Nachdem Stuhrs Linkshänder Sebastian Beckmann (8/1 Tore) mit dem letzten Wurf der Partie am Block der SG hängen geblieben war, musste sich beide Teams mit einem Punkt begnügen. Beide Trainer hatten nicht ihre stärkste Besetzung am Start. Aufseiten der SG Achim/Baden II fehlte unter anderem Kreisläufer Arne Zschorlich. Dafür unterstützte Youngster Malte Meyer aus der Ersten die Schacht-Truppe und erzielte drei Treffer.