Jasmin Johannesmann erzielte für den TV Oyten II fünf Tore. (Björn Hake)

Es lief zuletzt so gut bei den Handballerinnen vom TV Oyten II. Das Team hatte dreimal in Folge in der Oberliga Nordsee gewonnen und somit einen gelungen Saisonstart hingelegt. Doch nun musste das Team einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Beim Aufsteiger SG Findorff war die von Jens Dove trainierte Drittliga-Reserve des TVO komplett überfordert und verlor folgerichtig: Am Ende stand es 27:11 (14:6) für die gastgebenden Bremerinnen.

Obwohl die Niederlage hoch ausfiel und vorne nur elfmal getroffen wurde, hielt sich Jens Dove mit der Kritik an seiner Mannschaft zurück. „Vom Ergebnis war das natürlich schlimm. Aber es kamen viele Faktoren zusammen. Es war einfach nicht unser Tag. Alle Spielerinnen waren irgendwie von der Rolle“, sagte Jens Dove. „Die Rahmenbedingungen haben nicht gepasst. Wobei ich auch sagen muss, dass Findorff seine Sache sehr gut gemacht hat.“

Ohne Haupttorschützin angetreten

In Schlagdistanz waren die Gäste, die ohne ihre Haupttorschützin Jacqueline Nowak angereist waren, lediglich in den ersten zwölf Spielminuten. Mit 3:4 lagen die „Vampires“ zurück. Allerdings stellte Jens Dove seiner Sieben für die Anfangsphase kein gutes Zeugnis aus. „Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Wir hatten viele Fehlwürfe dabei, sodass sich im weiteren Verlauf kaum noch jemand getraut hat, den Abschluss zu finden“, sagte der Coach des TV Oyten II. „Dass wir schlecht in Spiel gekommen sind, war am Ende wohl unser größtes Problem.“

Die Gastgeberinnen, bei denen die Ex-Oytenerin Jessica Radziej vier Tore erzielte, nutzten die Schwächen der Dove-Sieben konsequent aus. So war beim Seitenwechsel mit dem 14:6 schon eine Vorentscheidung gefallen. Nach der Halbzeitpause sollte es für den TV Oyten II nicht besser werden. Eher war das Gegenteil der Fall: Im Angriff wollte dem Dove-Team nichts gelingen. Die Findorfferinnen trafen dagegen in gesunder Regelmäßigkeit und vergrößerten den Toreabstand zwischen den beiden Mannschaften ohne größere Probleme. Rund acht Minuten vor dem Schlusspfiff betrug dieser erstmals 15 Treffer – 22:7. Und irgendwie passte es dann auch ins Bild, dass das letzte Tor der einseitigen Begegnung von Jessica Radziej markiert wurde, die in der Vorsaison noch das Trikot des TV Oyten II trug.

„Wir wissen, dass wir schlecht gespielt haben. Wir sind aus unserem Tief einfach nicht herausgekommen“, monierte Jens Dove. „Wir müssen das Spiel schnell abhaken.“