Wegen der Pandemie wird die Tischtennis-Saison frühestens im Februar fortgesetzt. (Sandra Brockmann)

Die Unterbrechung der Saison 2020/2021 ist nun vom Präsidium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) verlängert worden. Demnach nehmen die Mannschaften den Spielbetrieb nicht vor dem 12. Februar 2021 wieder auf. Das teilte der TTVN nun mit. Zudem solle in allen Gruppen eine Einfachrunde gespielt werden. Auf eine Rückserie soll also verzichtet werden.

„Noch nicht absolvierte Spiele der Hinrunde sollen im Zeitraum vom 15. bis 31. Januar 2021 neu terminiert werden und können frühestens nach dem 12.2.2021 stattfinden. Ein Tausch des Heimrechts ist möglich“, heißt es vonseiten des Verbandes. Darüber hinaus wird die aktuelle Saison bis zum 25. April verlängert. Der TTVN will zudem an den Terminen der Relegation festhalten. Diese Spiele sollen am 8./9.Mai ausgetragen werden.

Der TTVN weist zudem darauf hin, dass eine weitere Verlängerung der Spielzeit, die Verlegung der Relegation sowie die Wertung der Spielzeit vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig seien und daher erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden könnten.