Die HSG Delmenhorst (rote Trikots) und die SG Achim/Baden kämpfen fürs Erste nicht um einen Platz in einer Spitzenliga. (INGO MOELLERS)

Achim. Sie sollte die Kluft zwischen der 3. Liga und der Oberliga verkleinern: eine neue vierte Liga des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN). Die besten Teams aus den Oberligen Nordsee und Niedersachsen sollten ab der Saison 2020/2021 eine neue Klasse bilden – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Der HVN betitelte sie jüngst als „Spitzenliga“. Eine Hoffnung war, dass sich durch eine neue vierte Liga der Leistungsunterschied zur 3. Liga verringert. Bereits in der kommenden Spielzeit wäre es für die Oberligisten darum gegangen, sich einen Platz in dieser Spitzenliga zu sichern. Doch vorerst wird aus der Strukturreform nichts: Beim jüngsten Verbandstag zog das HVN-Präsidium seinen Antrag für die Einführung einer neuen Liga zurück (wir berichteten).

Der Antrag wurde deshalb zurückgezogen, weil Teile der verschiedenen Handball-Regionen im HVN noch weiteren Beratungsbedarf sehen. Prinzipiell fand der Vorschlag zwar eine Zustimmung. Aber zahlreiche Vereine wollten, dass das Thema Spielklassenreform noch einmal unterschiedlich für die Bereiche Männer, Frauen und Jugend behandelt werden soll. „Ein Jahr zuvor war das Meinungsbild noch anders“, sagte Jens Schoof, Vizepräsident im HVN und für die Spieltechnik zuständig. Schoof muss sich nun mit seiner Arbeitsgruppe wieder an die Arbeit machen.

Nur noch vier Landesligen

In dieser Gruppe wurde die Reform schon ziemlich genau geplant: Zum nummerischen Ausgleich der Oberligen sollten aus den Spielklassen darunter – den Männer-Verbandsligen und den Frauen-Landesligen – Mannschaften hochgezogen werden. Unter der Verbandsliga wäre die Anzahl der Männer-Landesligen von fünf auf vier, die Anzahl der Frauen-Landesligen ebenfalls von fünf auf vier reduziert worden. Auf den Spielbetrieb unterhalb der Landesligen hätte die Reform gar keine Auswirkungen gehabt.

Große Auswirkungen würden aber auf die Oberligisten zukommen. Dass die Reform nun erst einmal auf Eis gelegt wurde, ruft bei Funktionären aus der Nordsee-Staffel der Männer unterschiedliche Reaktionen hervor. Cord Katz, Teammanager der SG Achim/Baden, bedauert es nicht, dass es für sein Team in der neuen Saison aller Voraussicht nach nicht um die Qualifikation für eine neue vierte Liga geht. „Es gibt viele Argumente, die für so eine Liga sprechen, aber auch welche dagegen“, sagte Katz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir können gut damit leben, dass es erst einmal so bleibt, wie es jetzt ist.“

Als Gegenargument brachte Cord Katz ein, dass sich das Gebiet, über das sich eine Spitzenliga erstrecken würde, wesentlich größer wäre – über ganz Niedersachsen und Bremen. Dementsprechend würden für die Klubs auch die Kosten steigen. Die sportliche Herausforderung, sich für eine neue vierte Liga zu qualifizieren, hätte hingegen schon seinen Reiz, meinte Katz. „Auf Sicht ist es natürlich spannend, wenn das sportliche Niveau zwischen der dritten und der vierten Liga nicht mehr so groß ist.“

Dass die Kluft groß ist, zeigt sich Jahr für Jahr. Meist muss der Meister der Oberliga Nordsee die 3. Liga gleich nach der Aufstiegssaison wieder verlassen. Jüngstes Beispiel ist die SG VTB/Altjührden: 2018 wurde der Klub souverän Oberliga-Meister, verlor in der Folgesaison aber den Abstiegskampf in der höheren Klasse. Und auch die SG Achim/Baden musste bei ihrem bislang letzten Ausflug in die 3. Liga nach nur einer Saison wieder zurück in die Oberliga Nordsee.

In der 3. Liga ist die HSG Delmenhorst in ihrer Vereinsgeschichte bislang noch nicht aufgetaucht. Beim Klassenpartner der SG Achim/Baden sieht man den derzeitigen Stand der Reform weitaus weniger entspannt. HSG-Vorsitzender Jürgen Janßen ist regelrecht sauer: „Vor zwei Jahren wurde beschlossen, dass wir den Weg einer eingleisigen Liga gehen wollen und dass das vorbereitet werden soll. Das ist dann auch geschehen. Im vergangenen Mai gab es dann eine Abstimmung: Der Norden war geschlossen für die Reform, der Süden fast komplett dagegen. Aber letztlich gab es eine Mehrheit, dass wir die Staffelreform wollen.“ Er sei daher fest davon ausgegangen, dass die Reform beim Verbandstag beschlossen wird. Weil die Regionen diese aber noch nicht haben wollen, müssen sich die Befürworter gedulden. Janßen: „Die Regionsfürsten verhindern die Reform. Das ist eine Sauerei.“

Ein gutes Zeichen habe es laut Jens Schoof beim Verbandstag aber doch gegeben. Denn er beschloss eine wesentliche Änderung der Spielordnung: Bislang konnte nur der Verbandstag, der alle drei Jahre zusammenkommt, eine Spielklassenreform durchwinken. Künftig kann das halbjährlich tagende erweiterte HVN-Präsidium, dem auch Vertreter aus den Regionen und aus Ausschüssen angehören, sich für eine Spielklassenreform aussprechen.