Für Frank Neubarth läuft in Verden noch nicht alles wie gewünscht. (Björn Hake)

Die Schlagzahl ist hoch und das Schinden entsprechend ebenso. Die Rede ist von der Vorbereitungsphase der Fußballer auf die anstehende Saison. Doch so manch eine Mannschaft schindet sich noch gar nicht so sehr, denn es ist Urlaubszeit und das merken die Verantwortlichen gerade sehr deutlich.

TV Oyten - FC Oberneuland 0:6 (0:3): „Ich habe derzeit nur den halben Kader zur Verfügung“, hadert Axel Sammrey. Der Coach des TV Oyten ist wie jeder andere Trainer natürlich unzufrieden mit dieser Situation, es hält ihn aber nicht davon ab, für seine junge Truppe äußerst starke Testspielgegner zu finden. Nach dem TB Uphusen trafen die Sammrey-Schützlinge nun auf den FC Oberneuland. „Ich versuche immer starke Gegner zu finden, denn es bringt doch nichts, wenn ich 12:0 gegen irgendwen gewinne“, betont Sammrey. Und es gibt noch einen weiteren Grund für die Auswahl von Gegnern dieses Kalibers. „Die jungen Spieler sehen gleich, dass es im Herrenbereich ganz anders zugeht. Ich habe durch diese beiden Spiele auch bereits sehr gute Erkenntnisse gewinnen können.“

Seine Spieler hätten sich auf diese Partien gefreut und sich auch von den Rückständen nicht demotivieren lassen. „Sie haben immer versucht mitzuspielen, dass das gegen solche Gegner in die Hose gehen kann, ist normal.“ Diese Niederlagen habe der Coach eh eingeplant und freut sich darüber, dass sich bereits jetzt ein paar von den jungen Akteuren in den Vordergrund spielen.

SV Vorwärts Hülsen - SV Lindwedel-Hope 1:3 (0:2): Junge Spieler, die sich in den Vordergrund spielen, die gibt es auch in Hülsen. „Ich bin überrascht, welch ein Spielverständnis ein Florian Funke schon hat. Und auch von Felix Wolf und Tjare Müller bin ich bereits sehr angetan“, sagte SVV-Co-Trainer Jan Twietmeyer. Sie alle würden den Bezirksligisten voran bringen. Im Test gegen den SV Lindwedel-Hope, ebenfalls Bezirksligist, musste Twietmeyer aber auf Wolf und Müller verzichten sowie einen Rückschritt beobachten. Es war der dritte Test der Hülsener und die erste Niederlage. „Das war alles sehr durchwachsen. In der ersten Halbzeit haben wir die Abstände überhaupt nicht gehalten. In der zweiten Hälfte haben wir das korrigiert und ich habe ein paar gute Ansätze gesehen.“

Die genügten jedoch nicht mehr, um dem Spiel die Wendung zu geben. Das lag auch am Gegner selbst, der sehr effektiv seine Chancen nutzte und mit Engin Kiy den Spielentscheider in seinen Reihen wusste. „Das ist eine absolute Granate vorne im Sturm. Beide Tore hat er per Lupfer erzielt“, zeigte sich Twietmeyer angetan von dem Mann, der das 1:0 (8.) und das 3:1 (70.) für die Gäste erzielte. Für Hülsen trug sich einzig Sean-Ramires Al-Kaledi in die Torschützenliste ein, als er in Minute 55 den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte.

FSV Langwedel-Völkersen - FC Verden 04 1:7 (0:4): Bei den Domstädtern trugen sich hingegen gleich sechs verschiedene Akteure im Test gegen Langwedel in die Torschützenliste ein. Das waren Steen Burford (4.), Patrick Zimmermann (19.), Jonathan Schmude (22.), Nick Zander (40./65. FE), Mirco Temp (56.) und Katip Tavan (60.). Für FCV-Coach Frank Neubarth hätten es aber auch durchaus ein paar mehr sein dürfen: „Wir haben in der ersten Halbzeit noch einige ausgelassen und auch Ende der zweiten Halbzeit es verpasst, den Sieg noch höher ausfallen zu lassen.“

Neubarth zeigte sich dennoch zufrieden: „Körperlich sind wir schon auf einem guten Level und fußballerisch war das auch nicht schlecht.“ Zu beanstanden hat der Coach hingegen den Mangel an Personal. „Dadurch konnten wir bisher noch nicht so trainieren, wie ich mir das vorstelle.“ Zudem beklagt Neubarth auch den derzeitigen Ausfall von zwei Spielern: Micha Pfaff (Adduktorenprobleme) und Maximilian Schulwitz (Schmerzen im Hüftmuskel).