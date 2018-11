Verena Ehlert lief für den TV Sottrum III in der Niedersachsenliga auf. Da sie auch im Oberhaus antritt, spielte ihr Team außerhalb der Konkurrenz. (Björn Hake)

Sottrum. Nicht nur im Prellball-Oberhaus ist vor Kurzem in der Sottrumer Sporthalle am Bullenworth gespielt worden. Die Mannschaften aus der Niedersachsenliga waren dort ebenfalls im Einsatz. Unter anderem auch zwei Teams des TV Sottrum. Die Resultate der beiden TVS-Mannschaften fielen sehr unterschiedlich aus.

Der TV Sottrum III spielt in dieser Saison allerdings außerhalb der Konkurrenz. Der Grund: Mit Verena Ehlert und Annika Freymuth gehören zwei Spielerinnen dem Team an, die auch in der Bundesliga für den TVS aktiv sind. Beim Heimspieltag überzeugte die Mannschaft. „Bedingt durch den krankheitsbedingten Ausfall von Annika Freymuth, die sich zuvor noch durch den Bundesliga-Spieltag gequält hatte, verstärkten wir uns mit Karoline Schmitt, der Mittelfrau unserer ersten Mannschaft“, sagte Sottrums Prellball-Chef Volker Heinze. Zusammen mit Verena Ehlert, Tabea Ehlert und Jenny Müller holte Schmitt zwei Siege. Hinzu kamen dann noch ein Unentschieden gegen die eigene vierte Mannschaft sowie zwei Niederlagen gegen den VfL Eintracht Hannover III und TSV Burgdorf.

Kontakt zur Spitze gehalten

Der TV Sottrum IV mit Laura Ehlert, Daria Trompeter, Melanie Seitz und Fenja Ahlenstorf musste neben dem Aufeinandertreffen mit dem TV Sottrum III ebenfalls noch vier weitere Spiele bestreiten. Nach einem kampflosen Sieg gegen den MTV Markoldendorf – das Team war nicht nach Sottrum gereist – gab es ein hart umkämpftes Match gegen den TSV Burgdorf, das mit einer Niederlage endete. „Auch gegen den VfL Eintracht Hannover III hingen die Trauben zu hoch für uns“, meinte Heinze. Erst im letzten Spiel gab es einen nie gefährdeten Sieg gegen den VfL Eintracht Hannover II (43:17). Trotz des durchwachsenen Resultats haben die jungen Sottrumerinnen den Kontakt zur Spitze gehalten.

Die Männer des TV Sottrum waren in der Niedersachsenliga ebenfalls im Einsatz. Allerdings spielten die zweite und die dritte Mannschaft des Wiesteklubs in Schladen. Dort schlug auch der TV Sottrum IV auf, jedoch in der Landesliga. Die Männer des TV Sottrum II gewannen in Schladen drei Begegnungen. Aktuell steht das Team in der Siebenerstaffel mit 7:9 Punkten auf Rang fünf. Einen Platz dahinter findet sich die dritte Mannschaft des TV Sottrum wieder.

In der Landesliga verlor der TVS IV zweimal, durfte aber auch zwei Siege feiern und ist derzeit Sechster. Volker Heinze war mit dem Resultat der jungen Mannschaft, die in der Klasse vor allem Erfahrung sammeln soll, durchaus zufrieden.