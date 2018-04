Nach seiner langen Verletzungspause stand Dennis Summa wieder für die SG Achim/Baden auf dem Feld. Bei seinem Comeback markierte er einen Treffer. (Björn Hake)

Beckdorf. Der letzte Spieltag in der Handball-Oberliga verspricht Hochspannung im Abstiegskampf. Vier Teams müssen noch zittern, dass sie den ATSV Habenhausen II und den Elsflether TB in die Verbandsliga begleiten müssen. Nach aktuellem Stand müssen vier Teams runter. Der VfL Fredenbeck steht bereits als Drittliga-Absteiger fest, der OHV Aurich ist akut gefährdet. Die SG Achim/Baden muss sich aber keine Sorgen mehr machen. Das Team von Trainer Tobias Naumann ist bereits gerettet und hat am Sonnabend zudem sein Punktekonto ausgeglichen. In einer spannenden Partie gewann die SG mit 26:25 (11:12) beim SV Beckdorf. Der SVB gehört zu jenem Quartett, dass noch den Abstieg befürchten muss.

„Man hat gemerkt, dass es ein entscheidendes Spiel gewesen ist. Der Wettkampf war ziemlich hart geführt“, sagte Tobias Naumann über das Auswärtsspiel. Doch die Achimer behielten über die gesamte Spielzeit die Nerven und fuhren als Gewinner nach Hause. Einen der Grundsteine legten die Gäste kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit: Steffen Fastenau, Kevin Podien und Dennis Summa, der nach seiner monatelangen Verletzungspause sein Comeback feierte, wurden innerhalb kurzer Zeit jeweils mit einer Zweiminutenstrafe auf die Bank geschickt. „Wir haben die Situation mit drei Mann auf dem Feld aber gut gelöst. Beckdorf ist es nicht gelungen, sich abzusetzen. Das war enorm wichtig“, sagte Naumann. So ging es für die SG Achim/Baden nur mit einem minimalen Rückstand in die Pause – 11:12.

Nach der Pause übernahmen die Gäste endgültig das Kommando. „Beckdorf ist in der zweiten Halbzeit gegen unsere gute Deckung nur wenig eingefallen“, meinte Naumann. Vor allem den SVB-Routinier Stefan Völkers habe man stets im Griff gehabt. Völkers traf gegen die SG lediglich viermal. Als Kevin Podien mit zwei Toren in Folge die Naumann-Sieben mit 24:20 (56.) in Führung gebracht hatte, deutete sich der Auswärtssieg der Achimer allmählich an. Ein wenig spannend sollte es aber noch einmal werden. „Wir hatten noch zwei, drei Nachlässigkeiten drin. Aber der Vorsprung war dann doch groß genug“, freute sich Tobias Naumann.

Am kommenden Wochenende schließt die SG die Saison mit dem Heimspiel gegen den Meister SG VTB/Altjührden ab. „Wir können vollkommen befreit aufspielen, wollen unseren Zuschauern aber noch einmal ein gutes Spiel zeigen“, kündigte Naumann an.