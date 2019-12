Lars Gerken steuerte zwei Siege zum erfolgreichen Spieltag des SC Achim-Baden bei. (Björn Hake)

Wunstorf. Das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende entgegen und alle Sportler haben insbesondere eines im Sinn: sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu verabschieden. Dieser Wunsch hat sich nun für die Oberliga-Squasher des SC Achim-Baden erfüllt. Die Truppe um Spitzenspieler Tim Jäger verbuchte am finalen Spieltag dieses Jahres fünf Punkte und übertraf damit die eigenen Erwartungen.

Squash Hôncas Neustadt - SC Achim-Baden 2:2 (1:2 Punkte): Der dritte Saisonspieltag begann für die Achimer mit der Reise nach Wunstorf, wo sie gleich auf die Gastgeber trafen. Den Anfang machte Routinier Ulf Mettchen, der wieder an Nummer vier gesetzt war. Mettchen hatte mit seinem Kontrahenten Karsten Muhlert im Grunde keine Probleme, erlaubte sich laut Jäger jedoch in Satz drei eine kleine Auszeit. „Das Spiel war aber nie wirklich in Gefahr“, versicherte Jäger. Mettchen fing sich wieder und beendete die Partie in vier Sätzen. Es folgte ein äußerst souveräner Auftritt von Lars Gerken an Nummer drei. Er entledigte sich seinem Gegner Frank Stenne binnen drei Sätze mit 11:9, 11:7 und 11.7.

Anschließend bekam es an Position zwei Steffen Rohde mit Daniel Krettek zu tun. „Krettek ist quirlig und technisch sehr gut“, betonte Tim Jäger. Rohde wehrte sich in den Sätzen eins und zwei vergeblich, verbuchte dann aber Durchgang drei für sich. Der vierte sollte dann besonders spannend werden. Rohde wehrte zunächst einen Matchball ab, vergab dann aber selbst einen Satzball und verlor die Partie doch noch in vier Sätzen. „Wer weiß, wie das Match ansonsten noch verlaufen wäre“, haderte Jäger etwas.

Er selbst hatte anschließend im Duell der beiden Spitzenspieler gegen Neustadts Uwe Petry wenig Chancen und bezog eine 0:3-Niederlage. „Ich bin im Moment ein bisschen außer Form“, gestand der Achimer Mannschaftskapitän. 7:7 lautete die Satzstatistik, weshalb die einzelnen Satzpunkte entschieden. Und da hatten die Achimer mit 132:130 knapp die Nase vorn.

SC Achim-Baden - SC Boastars Hannover 4:0 (3:0 Punkte): Es folgte das Aufeinandertreffen mit den Hannoveranern, und Ulf Mettchen eröffnete das Duell erneut. Diesmal behielt er über die gesamte Spieldauer die Konzentration und fuhr einen ungefährdeten 3:0-Erfolg ein. Seinen zweiten Sieg des Tages steuerte auch Lars Gerken bei. Der zweite war aber ein deutlich anstrengenderer als der erste. „Lars hat das sehr stark gemacht. Nachdem er bereits 0:2 in Sätzen zurücklag, zog er die Ballwechsel immer länger und brachte seinen Gegner somit in Bewegung. Am Ende siegte der mit der besseren Kondition“, schilderte Jäger. Und das war Lars Gerken, der schlussendlich Thomas Klemm mit 6:11, 9:11, 11:9, 11:8 und 11:1 bezwang.

Steffen Rohde, der auf Seyed Younos Rezay-Moosavi traf, und Tim Jäger, der es mit Bernd Teßmer zu tun bekam, bewältigten ihre Aufgaben anschließend souverän mit jeweiligen 3:0-Siegen.

Damit war der sichere 4:0-Triumph besiegelt, und die Achimer durften sich mit einem Lächeln in die Winterpause verabschieden. „Fünf Punkte aus diesen beiden Spielen, damit hatte ich nicht gerechnet. Und mit Platz drei bin ich sehr zufrieden. Jetzt können wir entspannt die Rückrunde angehen“, zog Jäger ein positives Resümee.