Eigentlich sollte der Fußball-Oberligist TB Uphusen am Sonntag ab 15 Uhr den BSV Kickers Emden empfangen. Die Achtelfinalpartie des Niedersachsenpokals wurde jetzt jedoch vorverlegt. Nun erwartet Uphusen den künftigen Klassenkonkurrenten und zugleich auch Liga-Auftaktgegner (3. August in Emden) bereits am Freitag am Arenkamp. Anpfiff wird dann um 19.15 Uhr sein.