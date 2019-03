Uphusen. Der TB Uphusen sollte am Sonnabend eigentlich am Arenkamp auf den Heeslinger SC treffen. doch die Partie in der Fußball-Oberliga Niedersachsen wird an einem anderen Tag ausgetragen. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TB Uphusen, teilte auf Nachfrage mit, dass die Stadt Achim den sämtliche Plätze am Arenkamp aufgrund der Wetterlage gesperrt habe. „Dabei hätten wir gerne am Sonnabend gespielt“, sagte Florian Warmer.