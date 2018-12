Lars Janssen (rechts) tauscht das Hagener Trikot gegen das des TB Uphusen. (Janina Rahn)

Uphusen. Der Fußball-Oberligist TB Uphusen hat sich den ersten Zugang in der laufenden Winterpause geschnappt. Allerdings sind die Uphuser nicht in Sachen Stürmersuche fündig geworden. Die Arenkampkicker haben sich einen neuen Innenverteidiger geangelt. Florian Warmer, Sportlicher Leiter des TBU, teilte nun mit, dass sich Lars Janssen dem aktuellen Tabellenzehnten anschließt. Janssen kommt vom Ligakonkurrenten FC Hagen/Uthlede in den Achimer Westen.

Warmer war dazu gezwungen, sich nach einem neuen Abwehrspieler umzuschauen. Denn im letzten Spiel des Jahres beim MTV Gifhorn musste Leistungsträger Frithjof Rathjen bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Später stellte sich heraus, dass sich der Innenverteidiger das Kreuzband angerissen hat. Die Uphuser, die im Abwehrzentrum ohnehin dünn besetzt sind, mussten reagieren. Im Landkreis Cuxhaven sind sie nun fündig geworden. Laut Florian Warmer ist der 20-jährige Janssen eine Bereicherung für den TBU. „Er ist von der Statur her groß gewachsen und ist zudem kopfballstark“, nennt Warmer die Vorzüge seines neuen Spielers. „Er hat uns im Probetraining überzeugt. Er soll mit unseren anderen Innenverteidigern um einen Stammplatz kämpfen, den hat bei uns nämlich kein Spieler sicher.“ Aufgefallen sei Lars Janssen den Uphusern allerdings nicht erst in dieser Saison, sondern bereits in der vorigen, als sich der FC Hagen/Uthlede in der Landesliga Lüneburg den Meistertitel gesichert hatte. „Er hat im Aufstiegsjahr überragend gespielt“, sagt Warmer. In der Vorsaison kam der Innenverteidiger beim späteren Oberliga-Aufsteiger 17-mal zum Einsatz. Vor seinem Engagement in Hagen lief Janssen bereits für den Blumenthaler SV in der Bremen-Liga und während seiner Zeit als Jugendspieler in der Regionalliga auf.

Die Uphuser wird allerdings auch ein Spieler verlassen – und zwar in Richtung FC Hagen/Uthlede. Torhüter Tjark Mertha hat sich zu einem Wechsel zum Oberliga-Aufsteiger entschlossen. Der Keeper war erst im Sommer an den Arenkamp gekommen. Allerdings kam Mertha in der Elf von Fabrizio Muzzicato nicht zum Zug. „Tjark verlässt uns, weil er in Hagen mehr Spielpraxis sammeln will“, sagt Florian Warmer.